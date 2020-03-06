«Нужен реальный лидер, а не болтун»: Алябьев о работе Драчёва, лояльности Хованцева и результатах сборной

В отечественном биатлоне пора наводить порядок, причём начинать следует с руководящих постов. Об этом в интервью RT заявил двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. Он объяснил, чем руководствовался два года назад, поддерживая кандидатуру Владимира Драчёва на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), а также ответил на вопрос, почему главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев не соответствует занимаемой должности.

Разговор с Алябьевым начался с наиболее злободневной для экс-биатлониста темы: скандальных событий чемпионата мира в Антерсельве, в центре которых оказались лидер национальной команды Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович. Эта история, по мнению двукратного олимпийского чемпиона, очень хорошо выявила одну из главных проблем российского биатлона: в нём нет никакой реальной управленческой команды.

— Почему вы изменили мнение о нынешнем президенте СБР?

— Я знал Драчёва много лет как совершенно выдающегося спортсмена, настоящего фанатика биатлона и человека, способного очень много и тяжело работать, добиваясь поставленной цели. В его дела после завершения карьеры не сильно вникал, но мне казалось, что человек за много лет на всевозможных постах научился что-то делать, чем-то руководить, поэтому на выборах я и поддерживал его кандидатуру. Но оказалось, что все декларации так декларациями и остались. Драчёв очень много говорит, но при этом ничего не делает. Знаю, что работой с ним разочарованы многие люди, которые находятся в СБР. Чем дальше — тем очевиднее, что ситуация становится всё хуже и хуже.

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— А вы видите выход, как эту ситуацию можно исправить?

— Начинать, как мне кажется, нужно с правления СБР. Сейчас федерация представляет собой очень замкнутое общество. В принципе, так было всегда, но люди как-то находили общий язык. Сейчас же внутри СБР такой же раздрай, как и в сборной команде. Знаю, например, что сам Драчёв не разговаривает с исполнительным директором и даже пытался втихаря его уволить. Правда, поддержали президента СБР в этом всего два человека — остальные проголосовали против. То есть даже в правлении, всех членов которого Драчёв приглашал лично, нет никакого согласия.

— Анатолий Хованцев подходит на роль руководителя?

— Хованцев — очень хороший и добрый человек. Возможно, неплохой тренер. Но держать в команде дисциплину он не способен. Как неспособен идти в профессиональных тренерских вопросах наперекор тому же Драчёву. Он никогда не станет спорить — об этом многие биатлонисты-ветераны говорили ещё в тот момент, когда Хованцева только назначали: все понимали и понимают, что как руководитель Хованцев очень и очень слаб. Но он во всех вопросах поддерживает инициативы Драчёва, а потому удобен.

— Президент СБР в Антерсельве заявил, что старшие тренеры мужской и женской команд с некоторых пор не имеют права на собственные решения…

— Поэтому мы сейчас имеем ситуацию, когда главный тренер ничего не решает, а остальные специалисты если и имеют собственные взгляды на тренировочный процесс, то просто не решаются их озвучивать и тем более — отстаивать. Возможно, люди банально боятся, что их выгонят, я не знаю этого. Но совершенно очевидно, что взаимопонимания в тренерском штабе нет. Как нет и управления командой.

Когда Дмитрий Васильев высказался в интервью по поводу недопустимого, на его взгляд, поведения Матвея Елисеева по отношению к тренерам на тренировке, было много возмущений. Но я склонен Васильеву верить — Дима очень прямой и честный человек с жёсткими взглядами на то, что касается дисциплины. Хованцев ведь и сам отчасти подтвердил в отношении Елисеева то же самое — сказал в одном из комментариев: мол, да, с этим спортсменом такое бывает.

— Дайте рецепт, как привести сборную команду в такое состояние, чтобы за неё не было стыдно.

— Тут надо думать, конечно. Во главе должен стоять гораздо более жёсткий человек, иначе команды просто не будет. Такими в своё время были Владимир Аликин, Валерий Польховский, да тот же Александр Касперович. Все они — люди с непростыми характерами, но надо понимать, что простых на этом уровне не бывает.

Лично я, наверное, остановился бы на кандидатуре Валерия Польховского и предоставил бы ему возможность комплектовать тренерский штаб по своему усмотрению. Знаю, что тот же Александр Тихонов немедленно начнёт высказываться против, но здесь, как мне кажется, не нужно ставить во главу угла личное отношение. Важно понимать: сильный главный тренер, как и сильный президент СБР, никогда не будет хорош для всех. Но это должны быть прежде всего сильные и профессиональные люди.

Однако начинать какие бы то ни было перемены нужно, как я уже сказал, с правления СБР — наводить порядок там. Недостаточно занимать пост в той же Госдуме, нужно работать. Люди, способные это делать, в правлении есть и сейчас, просто они разрозненны. Сам Драчёв, понятное дело, будет цепляться за свою должность до последнего, но если оставить его на посту президента — это тупик для всего российского биатлона.

Взять тех же спонсоров — с СБР ведь уже никто не хочет иметь дела. И не только из-за отсутствия результата, а прежде всего потому, что с президентом СБР ни о чём нельзя договариваться всерьёз. Федерации нужен реальный лидер, а не болтун. Всё это, конечно же, нужно очень серьёзно обсуждать на совете в конце сезона.

— Итоги сезона, несмотря на то что спортивный год ещё не завершён, уже объявлены успешными благодаря золотой и бронзовой медалям Александра Логинова в Антхольце. Наверняка то же самое будет сказано и на совете.

— При этом все прекрасно понимают: на самом деле, итоги сезона печальны. Поэтому и хочется сказать Драчёву: не получилось — такое бывает, от неудач не застрахован никто. Но уйди сам, без позора.