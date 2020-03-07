Погоня за первой медалью сезона: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
- Матвей Елисеев
- globallookpress.com
- © Joel Marklund/Keystone Press Agency
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07 марта 2020
Увы, уже до десяти секунд увеличилось отставание Гараничева от пятого места. Только чистая стрельба поможет ему отыграться.
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Гараничев не пытается догнать Семёнова и Хорна. Его отставание от них выросло до семи секунд. Уже преследователи из Чехии, Италии, Эстонии и Франции рядом.
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В борьбу вступили норвежец Йоханнес Дале, белорус Сергей Бочарников и швед Йеспер Нелин. Гараничев начал свой этап через 17 секунд после них. Ему нужно догонять заодно украинца Сергея Семёнова и немца Филиппа Хорна.
Sweden are in the lead after the second shoot thanks to clean shooting from Samuelsson! #NMNM20 Watch the men relay live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/mVWrHX4gZF— IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020
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Достали Елисеева немец и украинец. От первой тройки россиянина отделяет уже 11 секунд. Снова не хватает ему сил на последний круг.
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Кристиансен и Смольский немного подобрались к Самуэльссону. А вот Елисеев отстал и растерял попутчиков. К нему подбираются Шемпп и Прима.
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Отлично отработал Самуэльссон, возглавивший гонку. Смольский проигрывает ему шесть секунд. Кристиансен из-за одного промаха опустился на третье место. Елисеев проигрывает шведу всего 9,4 секунды. Позади в четырёх секундах тихоходный Штальдер.
Belarus hopping in second place after the first standing shooting! #NMNM20pic.twitter.com/OMAEPUQV1Y— IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020
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Браво, Матвей! Пять попаданий подряд! Он поднялся на четвёртое место!
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Норвегия, Швеция, Украина, Белоруссия и Германия немного оторвались от преследователей, около семи секунд они выигрывают у Елисеева.
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Елисеев обошёл румынского биатлониста. Среди тех, кто допустил два промаха, россиянин располагается выше всех.
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Кристиансен и Самуэльссон возглавили гонку, стрелявший точно Шемпп проигрывает им три секунды. Елисеев поднялся на девятое место, уступая ещё шесть лидерам из Скандинавии.
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