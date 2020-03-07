Погоня за первой медалью сезона: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

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Владимир Зайвый
В чешском Нове-Место продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в эстафете 4 х 7,5 км. Россию в этой гонке представляют Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Это последний шанс для россиян завоевать награды в командных гонках в сезоне-2019/20. RT ведёт текстовую трансляцию.
Погоня за первой медалью сезона: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
  • Матвей Елисеев
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
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  • 07 марта 2020

    Увы, уже до десяти секунд увеличилось отставание Гараничева от пятого места. Только чистая стрельба поможет ему отыграться.

  • Гараничев не пытается догнать Семёнова и Хорна. Его отставание от них выросло до семи секунд. Уже преследователи из Чехии, Италии, Эстонии и Франции рядом.

  • В борьбу вступили норвежец Йоханнес Дале, белорус Сергей Бочарников и швед Йеспер Нелин. Гараничев начал свой этап через 17 секунд после них. Ему нужно догонять заодно украинца Сергея Семёнова и немца Филиппа Хорна.

  • Достали Елисеева немец и украинец. От первой тройки россиянина отделяет уже 11 секунд. Снова не хватает ему сил на последний круг.

  • Кристиансен и Смольский немного подобрались к Самуэльссону. А вот Елисеев отстал и растерял попутчиков. К нему подбираются Шемпп и Прима.

  • Отлично отработал Самуэльссон, возглавивший гонку. Смольский проигрывает ему шесть секунд. Кристиансен из-за одного промаха опустился на третье место. Елисеев проигрывает шведу всего 9,4 секунды. Позади в четырёх секундах тихоходный Штальдер.

  • Браво, Матвей! Пять попаданий подряд! Он поднялся на четвёртое место!

  • Норвегия, Швеция, Украина, Белоруссия и Германия немного оторвались от преследователей, около семи секунд они выигрывают у Елисеева.

  • Елисеев обошёл румынского биатлониста. Среди тех, кто допустил два промаха, россиянин располагается выше всех.

  • Кристиансен и Самуэльссон возглавили гонку, стрелявший точно Шемпп проигрывает им три секунды. Елисеев поднялся на девятое место, уступая ещё шесть лидерам из Скандинавии.

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