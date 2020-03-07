Погоня за первой медалью сезона: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

В чешском Нове-Место продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в эстафете 4 х 7,5 км. Россию в этой гонке представляют Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Это последний шанс для россиян завоевать награды в командных гонках в сезоне-2019/20. RT ведёт текстовую трансляцию.

Матвей Елисеев

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© Joel Marklund/Keystone Press Agency