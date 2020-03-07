Последний шанс на командные медали: на этапе КМ по биатлону в Нове-Место проходит женская эстафета

В чешском Нове-Место в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит последняя женская эстафета в текущем сезоне. Россиянки постараются завоевать вторую медаль в этом виде. Отечественная четвёрка представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ириной Старых, Ларисой Куклиной и Кристиной Резцовой. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

РИА Новости

© Алексей Филиппов