Последний шанс на командные медали: на этапе КМ по биатлону в Нове-Место проходит женская эстафета
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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07 марта 2020
А Юрлова-Перхт на первом этапе продемонстрировала лучший ход! Браво! Посмотрим, что покажут остальные россиянки. Пора уже подниматься на подиум.
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У России дальше работает Ирина Старых, у Италии — Федерика Санфилиппо, у Украины — Юлия Джима, у Франции — Жюстин Бреза, у Норвегии — Иди Лиен.
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Первая смена этапа:
Италия, РОССИЯ (+10,7), Украина (+11,3), Франция (+18,2), Польша (+30,5), Швеция (+31,0), Норвегия (+31,2).
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За 300 метров до конца этапа Юрлова-Перхт достала Меркушину!!! Молодец!
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А Юрлова-Перхт уже почти достала Меркушину, но на 13 секунд отстаёт от Виттоцци. На четвёртое место выбралась француженка Симон (+20,9). Кноттен проигрывает лидеру почти полминуты. Неожиданно.
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Сильный ветер дует, и ошибки допускают все! Быстрее всех отработала Виттоцци. Один промах итальянка допустила. Меркушина отработала из семи, как и Юрлова-Перхт. Первой с рубежа ушла Лиза, далее Анастасия (+5,6). Россиянка третья (+10,8)! Боремся! Норвежка Кноттен лишь четвёртая с одним дополнительным патроном (+17,5). Далее Швеция (+19,9) и Франция (+20,3). А белоруска Сола вообще уехала на два штрафных круга.
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Второй рубеж близок! Юрлова-Перхт уже четвёртая.
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Отметка 3,7 км. И здесь россиянка уже шестая! Что творит Юрлова-Перхт! Всего десять секунд отделяют её от украинки и итальянки! А была 14-й после рубежа Екатерина.
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Итальянка Виттоцци достаточно быстро вернула себе лидерство. В спину ей дышит Анастасия Меркушина. Чуть поодаль — Суви Минккинен. Белоруска Анна Сола откатилась на четвёртое место (+7,3). А Юрлова-Перхт уже поднялась на десятое (+11,0). Хорошо идёт Катя!
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У Юрловой-Перхт, к сожалению, два промаха. Лишь 14-й она ушла с рубежа (+17,4).
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