Во второй половине списка: Елисеев и Латыпов остались без медалей мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону

В чешском Нове-Место завершился этап Кубка мира по биатлону. Последний комплект наград был разыгран в мужском масс-старте. Победу с тремя промахами одержал Йоханнес Бё, поднявшийся на второе место в общем зачёте. Матвей Елисеев занял 16-е место, Эдуард Латыпов пришёл к финишу 28-м. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Эдуард Латыпов

РИА Новости

© Алексей Филиппов