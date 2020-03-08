Во второй половине списка: Елисеев и Латыпов остались без медалей мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону

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Владимир Зайвый
В чешском Нове-Место завершился этап Кубка мира по биатлону. Последний комплект наград был разыгран в мужском масс-старте. Победу с тремя промахами одержал Йоханнес Бё, поднявшийся на второе место в общем зачёте. Матвей Елисеев занял 16-е место, Эдуард Латыпов пришёл к финишу 28-м. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.
Во второй половине списка: Елисеев и Латыпов остались без медалей мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону
  • Эдуард Латыпов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 08 марта 2020

    На этом давайте прощаться. Кубок мира по биатлону переезжает в финский Контиолахти. В следующий раз увидимся уже там. RT завершает текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на этапе в Нове-Место.

  • Российские биатлонисты сегодня выступили хуже девушек, и вновь приходится сожалеть о том, что Логинов сейчас не в том состоянии, в котором мог бы быть.

  • Матвей Елисеев занял только 16-е место. Эдуард Латыпов пока ещё не преодолел отметку 14,1 км, до финиша ему ещё очень далеко.

  • Фийон Майе финишировал восьмым, теперь он точно уступает второе место в общем зачёте Йоханнесу Бё. Мартен Фуркад после 14-го результата в масс-старте приблизил к себе норвежца.

  • Йоханнес Бё выигрывает третью подряд личную гонку! Эмильен Жаклен становится серебряным призёром. Арнд Пайффер завоевал бронзу.

  • Жаклен нашёл в себе силы стабилизировать отставание, всего три секунды он уступает. Но едва ли получится у него на финише разобраться с норвежцем, это что-то из области фантастики.

  • Фийон Майе выпадает из борьбы за бронзу всё-таки. Третье место разыгрывают между собой Пайффер, Бьонтегорд, Пидручный и Кристиансен.

  • Бё играючи убегает от Жаклена. Француз сегодня закрыл все 20 мишеней, но всё равно не сможет одержать победу.

  • Главные соперники Бё по общему зачёту сегодня не блещут. Фийон Майе идёт седьмым, хотя и сохраняет шансы на бронзу. А вот Фуркад из-за трёх промахов опустился на 14-е место.

  • Елисеев закрыл все мишени, но он идёт только 16-м. Нет у него скорости, чтобы бороться за что-то большее.

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