Гонка без зрителей: в Контиолахти проходит мужской спринт на этапе КМ по биатлону

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Борислав Головин
В финском Контиолахти в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону проходит мужской спринт. Сборная России представлена Александром Логиновым, Эдуардом Латыповым, Матвеем Елисеевым, Евгением Гараничевым, Никитой Поршневым и Саидом Каримуллой Халили. Из-за распространения коронавирусной инфекции IBU принял решение провести гонку без зрителей. RT ведёт текстовую трансляцию.
Гонка без зрителей: в Контиолахти проходит мужской спринт на этапе КМ по биатлону
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
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  • 12 марта 2020

    А вот Эмильен Жаклин готов бросить перчатку норвежцам в борьбе за медали! Ни одного промаха он сегодня не допустил и на выходе со второго рубежа уступил лишь Йоханнесу (+15,4). 

  • И Фийон Майе явно далёк от идеальной формы. С нулём на лёжке он показывает лишь девятый результат (+13,7). Как раз в одни ноги с Мартеном. 

  • Елисеев идеально отработал и на втором рубеже и ушёл с него шестым (+42,6). Увы, но по скорости совсем не тянет Матвей. 

  • На выходе со второго рубежа первые четыре строчки оккупировали норвежцы. Компанию братьям Бё и Кристиансену составил молодой Стурла Холм Легрейд.

  • И как раз по результату Елисеева ушёл с первого рубежа Мартен Фуркад. Француз также отработал на ноль, но демонстрирует явно не лучший ход. Йоханнесу он, конечно, не соперник.

  • А Елисеев стремительно теряет скорость. На отметке 6,0 км Матвей уже восьмой (+39,1). А ведь на выходе с рубежа россиянин проигрывал 15 секунд. 

  • Тем временем Гараничев, несмотря на слабый ход, идеально отработал на лёжке и ушёл с рубежа 14-м (+20,3)!

  • И Тарьей Бё отработал на огневых рубежах без промахов. Третьим он ушёл с рубежа (+27,4). 

  • Логинов финишировал на промежуточном третьем месте (+38,8). К сожалению, вновь проблемы с ходом возникли у Александра. 

  • Но сзади бежит Йоханнес! Он не допустил ни одного промаха на рубежах и улучшил время Кристиансена сразу на 21,7 секунды. 

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