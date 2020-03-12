Гонка без зрителей: в Контиолахти проходит мужской спринт на этапе КМ по биатлону

В финском Контиолахти в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону проходит мужской спринт. Сборная России представлена Александром Логиновым, Эдуардом Латыповым, Матвеем Елисеевым, Евгением Гараничевым, Никитой Поршневым и Саидом Каримуллой Халили. Из-за распространения коронавирусной инфекции IBU принял решение провести гонку без зрителей. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Joel Marklund/Keystone Press Agency