Гонка без зрителей: в Контиолахти проходит мужской спринт на этапе КМ по биатлону
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- © Joel Marklund/Keystone Press Agency
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12 марта 2020
А вот Эмильен Жаклин готов бросить перчатку норвежцам в борьбе за медали! Ни одного промаха он сегодня не допустил и на выходе со второго рубежа уступил лишь Йоханнесу (+15,4).
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И Фийон Майе явно далёк от идеальной формы. С нулём на лёжке он показывает лишь девятый результат (+13,7). Как раз в одни ноги с Мартеном.
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Елисеев идеально отработал и на втором рубеже и ушёл с него шестым (+42,6). Увы, но по скорости совсем не тянет Матвей.
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На выходе со второго рубежа первые четыре строчки оккупировали норвежцы. Компанию братьям Бё и Кристиансену составил молодой Стурла Холм Легрейд.
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И как раз по результату Елисеева ушёл с первого рубежа Мартен Фуркад. Француз также отработал на ноль, но демонстрирует явно не лучший ход. Йоханнесу он, конечно, не соперник.
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А Елисеев стремительно теряет скорость. На отметке 6,0 км Матвей уже восьмой (+39,1). А ведь на выходе с рубежа россиянин проигрывал 15 секунд.
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Тем временем Гараничев, несмотря на слабый ход, идеально отработал на лёжке и ушёл с рубежа 14-м (+20,3)!
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И Тарьей Бё отработал на огневых рубежах без промахов. Третьим он ушёл с рубежа (+27,4).
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Логинов финишировал на промежуточном третьем месте (+38,8). К сожалению, вновь проблемы с ходом возникли у Александра.
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Но сзади бежит Йоханнес! Он не допустил ни одного промаха на рубежах и улучшил время Кристиансена сразу на 21,7 секунды.
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