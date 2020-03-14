Вирер второй год подряд выиграла общий зачёт КМ по биатлону
- Reuters
По итогам 21 гонки нынешнего сезона, сокращённого из-за пандемии коронавируса, 29-летняя итальянка набрала 793 очка. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф — 786 очков.
Судьба «Большого хрустального глобуса» решалась в заключительной гонке, по итогам которой Вирер финишировала 11-й, а Экхофф — десятой.
Таким образом, итальянская биатлонистка второй сезон подряд стала победительницей общего зачёта.
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 17-е место, у неё 363 очка.
Ранее сообщалось, что Симон выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — 13-я.