Вирер второй год подряд выиграла общий зачёт КМ по биатлону

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Итальянка Доротея Вирер заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20.
Вирер второй год подряд выиграла общий зачёт КМ по биатлону
  • Reuters

По итогам 21 гонки нынешнего сезона, сокращённого из-за пандемии коронавируса, 29-летняя итальянка набрала 793 очка. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф — 786 очков.

Судьба «Большого хрустального глобуса» решалась в заключительной гонке, по итогам которой Вирер финишировала 11-й, а Экхофф — десятой.

Таким образом, итальянская биатлонистка второй сезон подряд стала победительницей общего зачёта.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 17-е место, у неё 363 очка.

Ранее сообщалось, что Симон выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — 13-я.

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