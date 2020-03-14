Симон выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — 13-я

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Француженка Жюлья Симон одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Симон выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — 13-я
  • Reuters

Французская биатлонистка преодолела дистанцию за 30 минут 43,5 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй финишировала швейцарка Селина Гаспарин. Тройку призёров замкнула итальянка Лиза Виттоцци.

Норвежка Тириль Экхофф финишировала десятой, а итальянка Доротея Вирер — 11-й.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая 13-й. Екатерина Юрлова-Перхт заняла 22-е место. Светлана Миронова и Ирина Старых завершили гонку на 45-м и 46-м местах.

Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ на следующий день после объявления о завершении карьеры.

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