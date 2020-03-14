Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ, на следующий день после объявления о завершении карьеры

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Француз Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ, на следующий день после объявления о завершении карьеры
  • Reuters

31-летний французский биатлонист, вчера вечером объявивший о завершении спортивной карьеры, преодолел дистанцию за 31 минуту 25,4 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Таким образом, Фуркад выиграл последнюю гонку в профессиональной карьере.

Второе и третье места в пасьюте заняли его соотечественники Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. 

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, с двумя промахами занявший седьмое место. Евгений Гараничев завершил гонку 15-м, Саид Каримула Халили — 25-м, Эдуард Латыпов — 41-м, а Матвей Елисеев — 46-м.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал Фуркада частью своей жизни.

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