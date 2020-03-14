Губерниев назвал Фуркада частью своей жизни

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал завершение карьеры пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада.
Губерниев назвал Фуркада частью своей жизни
  • РИА Новости

«Это большая потеря для биатлона. С моей точки зрения, Фуркад уходит рано. Я рассчитывал, что он побегает до Олимпиады. Но у него что-то оборвалось внутри, он сам об этом говорил. Фуркад — часть моей жизни. У нас с ним были разные эпизоды, все об этом знают. Но в последние годы у нас с ним уважительные отношения», — цитирует Губерниева Sport24.

Фуркад занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. Последней в карьере гонкой 31-летнего француза станет пасьют на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Ранее Тихонов заявил, что Фуркад достойно провёл спортивную карьеру.

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