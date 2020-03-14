Тихонов: Фуркад достойно провёл спортивную карьеру

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Мартена Фуркада о завершении спортивной карьеры.

«Очень жаль! Я болел за Фуркада, он достойно провёл спортивную карьеру! Я желаю ему крепкого здоровья. Мартен — это легенда биатлона, трибуны его столько лет поддерживали», — цитирует Тихонова Sport24.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпиад. Француз 13 раз становился чемпионом мира и семь раз выигрывал Кубок мира.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Тихонов заявил, что терпеть не может Аршавина.