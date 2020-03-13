Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Об этом 31-летний спортсмен сообщил в своём Facebook.

«Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились. Я оставляю часть своей жизни позади», — написал француз.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, а также семикратным победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.