Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
- Reuters
Об этом 31-летний спортсмен сообщил в своём Facebook.
«Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились. Я оставляю часть своей жизни позади», — написал француз.
Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, а также семикратным победителем общего зачёта Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.