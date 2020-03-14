Биатлонистка Мякяряйнен объявила о завершении карьеры

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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении спортивной карьеры.
Биатлонистка Мякяряйнен объявила о завершении карьеры
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

Об этом 37-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram, перед стартом в заключительной гонки сезона-2019/20 — пасьюта на домашнем для неё этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Я начала тренироваться на этом стадионе, и сегодня моя международная биатлонная карьера заканчивается здесь же. Не так, как я хотела, без зрителей, но у нас не было выбора», — написала финская биатлонистка.

Мякяряйнен перешла в биатлон из лыжного спорта в 2003 году и вскоре вошла в состав сборной страны. Всего в её активе три «Больших хрустальных глобуса», а также золото чемпионата мира 2011 года в пасьюте.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ на следующий день после объявления о завершении карьеры.

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