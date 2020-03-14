Конкуренция в сборной и непобедимый Бё: почему Фуркад выбрал правильный момент для завершения карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад завершил свою спортивную карьеру. Пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти стал последней гонкой для 31-летнего француза. Объявление об уходе из спорта стало неожиданным для болельщиков, но такое решение можно назвать вполне логичным. Фуркад закончил карьеру именно в тот момент, когда уже точно может считаться одним из величайших биатлонистов в истории, и при этом сумел реабилитироваться за прошлый неудачный сезон.

Концовка биатлонного сезона принесла болельщикам сразу несколько грустных новостей. Помимо того, что финальный этап Кубка мира в Хольменколлене отменён из-за коронавируса, сокращена программа соревнований в Контиолахти, а гонки в Нове-Место прошли без зрителей, завершилась карьера одного из величайших стреляющих лыжников в истории — Мартена Фуркада. Француз довольно неожиданно объявил об уходе из спорта в возрасте 31 года.

Своё решение пятикратный олимпийский чемпион озвучил после спринтерской гонки в Финляндии, в которой он занял второе место, проиграв только норвежцу Йоханнесу Бё. В своём Twitter Фуркад написал: «Спасибо за путешествие, пришла пора сказать «до свидания», а потом оставил в Facebook прощальное письмо для болельщиков.

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

«Моё желание делать всё возможное, достигать вершин всегда со мной. Но продолжение моего становления как человека, как отца, должно теперь пойти по другому пути, найти другое выражение. Страсть к спорту осталась со мной. Моя любовь к спорту в целом, а также к тем ценностям преодоления себя и уважения других, которые он прививает, сильна как никогда. Именно в этом мире я хочу продолжить выражать себя, вкладываться и делиться. Когда я говорю вам «до свидания», я очень взволнован, но в то же время спокоен. Я помню эти места, эти лица, эмоции, которые оставляли след в моей карьере. Эти сомнения и испытания, которые я преодолел, эти сбывшиеся мечты. Я оставляю часть жизни позади, воодушевлённый всем тем, что ещё предстоит совершить», — написал Фуркад.

Француз отдельно поблагодарил болельщиков из разных стран, в том числе из России, и перечислил соперников, борьба с которыми дарила ему самые яркие эмоции — Уле-Эйнара Бьорндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа и Йоханнеса Бё. Фуркад признался, что думал об уходе сразу после Олимпийских игр 2018 года, но остался и теперь рад уйти с ещё двумя золотыми медалями чемпионата мира, завоёванными в Антерсельве.

В историю биатлона Фуркад определённо вошёл как один из лучших спортсменов. За свою карьеру он завоевал пять золотых олимпийских медалей и две серебряные, чего не добивался ни один француз в зимних видах спорта. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира, десять серебряных и пять бронзовых наград. По количеству титулов на главных биатлонных состязаниях Фуркад уступает только великому Бьорндалену.

Зато норвежца он всё же обошёл в другом показателе — по числу завоёванных «Хрустальных глобусов». Фуркад семь раз побеждал в общем зачёте Кубка мира, а в отдельных дисциплинах набирал больше всех очков 26 раз. Француз доминировал с сезона-2011/12 и вплоть до Олимпийских игр в Пхёнчхане — за это время он упустил всего четыре «Малых хрустальных глобуса». Фуркаду не хватило всего нескольких побед в личных гонках Кубка мира, чтобы побить рекорд Бьорндалена.

Фуркад занялся лыжами, а потом и биатлоном по примеру старшего брата Симона. Некоторое время Мартену приходилось быть в его тени, но очень скоро он избавился от приписки «младший» к своей фамилии. На Олимпиаде в Ванкувере десять лет назад он неожиданно стал серебряным призёром в масс-старте, и с этого момента его головокружительная карьера стартовала по-настоящему. Уже в 2011-м Фуркад собрал медали всех достоинств на чемпионате мира и с тех пор неизменно завоёвывал новые титулы на каждом последующем главном старте сезона.

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Исключением стал 2019 год. В том сезоне Фуркад неплохо стартовал, одержав победы на первых двух этапах Кубка мира, но затем началась его длительная безмедальная серия, продлившаяся почти 12 месяцев. В тот момент болельщики забеспокоились, что Фуркад уже не сможет составлять конкуренцию более молодым соперникам, особенно Йоханнесу Бё, который как раз с удивительной частотой выигрывал одну гонку за другой. Казалось, что француз рискует завершить карьеру так же грустно, как и Бьорндален — норвежец состязался так долго, что его попросту перестали держать в сборной из-за низких результатов.

В нынешнем сезоне Фуркада стали теснить ещё и свои же соотечественники, недавно только мечтавшие о том, чтобы находиться с ним в одной команде. Но обстоятельства помогли великому чемпиону красиво завершить великую карьеру. Фуркад выиграл все те гонки, от которых отказался Бё из-за рождения ребёнка, и стал лидером Кубка мира. Последовавшее затем первенство планеты одновременно и укрепило позиции француза, и заставило его задуматься о будущем. Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке и впервые отпраздновал победу в эстафете — с теми, кто уже в следующем сезоне смог бы возглавить сборную Франции.

После чемпионата мира Бё перешёл в контрнаступление и принялся стремительно догонять Фуркада, но французу снова повезло — отмена последнего этапа в Хольменколлене позволила ему провести заключительную гонку преследования в жёлтой майке лидера Кубка мира, с которой он в своё время не расставался годами.

Последний выход Фуркада на старт оставил двоякие ощущения у болельщиков. Он одержал победу, о чём мечтает любой завершающий карьеру спортсмен, но Бё сумел всё равно завоевать «Большой хрустальный глобус». Фуркад ушёл из спорта, словно передав этот трофей тому, кто должен стать следующим великим биатлонистом после него.