Бё опередил Фуркада на два очка и стал победителем общего зачёта КМ по биатлону
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По итогам 21 гонки нынешнего сезона, сокращённого из-за пандемии коронавируса, 26-летний норвежец набрал 913 очков.
Второе место занял француз Мартен Фуркад, записавший себе в актив 911 очков. Тройку замкнул ещё один представитель Франции — Кентен Фийон Майе.
Лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира стал Александр Логинов — 625 очков.
В топ-20 также попал Матвей Елисеев — 15-е место.
Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ на следующий день после объявления о завершении карьеры.