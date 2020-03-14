Бё опередил Фуркада на два очка и стал победителем общего зачёта КМ по биатлону

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Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20.
Бё опередил Фуркада на два очка и стал победителем общего зачёта КМ по биатлону
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

По итогам 21 гонки нынешнего сезона, сокращённого из-за пандемии коронавируса, 26-летний норвежец набрал 913 очков.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, записавший себе в актив 911 очков. Тройку замкнул ещё один представитель Франции — Кентен Фийон Майе.

Лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира стал Александр Логинов — 625 очков.

В топ-20 также попал Матвей Елисеев — 15-е место.

Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ на следующий день после объявления о завершении карьеры.

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