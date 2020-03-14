IBU признал Поршнева новичком года по итогам сезона-2019/20

Международный союз биатлонистов (IBU) признал россиянина Никиту Поршнева новичком года по итогам сезона-2019/20.

«Получать призы всегда приятно, пока не хочу об этом думать. За что получил это звание? Думаю, за выступление на чемпионате мира. Я уже приступил к подготовке к следующему сезону. Это звание — большая ответственность, нужно тренироваться, чтобы быть сильнее», — приводит слова Поршнева «Матч ТВ».

По итогам сезона 24-летний Поршнев занял 39-е место в общем зачёте Кубка мира. Его лучшим результатом в личных гонках в прошедшем сезоне стало 11-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё опередил Мартена Фуркада на два очка и стал победителем общего зачёта КМ по биатлону.