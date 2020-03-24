Логинов и Юрлова-Перхт заняли первые места в рейтинге СБР по итогам сезона

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Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт заняли первые места в мужском и женском рейтингах Союза биатлонистов России (СБР) по итогам минувшего сезона.
Логинов и Юрлова-Перхт заняли первые места в рейтинге СБР по итогам сезона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Логинов возглавил мужской рейтинг, набрав 1611 очков. Вторым стал Матвей Елисеев (1363), а третьим — Кирилл Стрельцов (941).

В женском рейтинге Юрлова-Перхт оказалась на вершине с 1159 очками. Вторую позицию заняла Лариса Куклина (1118), а замкнула тройку лучших Виктория Сливко (956).

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал руководство СБР уйти в отставку.

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