Логинов и Юрлова-Перхт заняли первые места в рейтинге СБР по итогам сезона
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- РИА Новости
Логинов возглавил мужской рейтинг, набрав 1611 очков. Вторым стал Матвей Елисеев (1363), а третьим — Кирилл Стрельцов (941).
В женском рейтинге Юрлова-Перхт оказалась на вершине с 1159 очками. Вторую позицию заняла Лариса Куклина (1118), а замкнула тройку лучших Виктория Сливко (956).
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал руководство СБР уйти в отставку.