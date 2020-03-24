Логинов и Юрлова-Перхт заняли первые места в рейтинге СБР по итогам сезона

Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт заняли первые места в мужском и женском рейтингах Союза биатлонистов России (СБР) по итогам минувшего сезона.

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РИА Новости

Логинов возглавил мужской рейтинг, набрав 1611 очков. Вторым стал Матвей Елисеев (1363), а третьим — Кирилл Стрельцов (941). В женском рейтинге Юрлова-Перхт оказалась на вершине с 1159 очками. Вторую позицию заняла Лариса Куклина (1118), а замкнула тройку лучших Виктория Сливко (956). Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал руководство СБР уйти в отставку.