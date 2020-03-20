Тихонов призвал руководство СБР уйти в отставку

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал руководство Союза биатлонистов России (СБР) и призвал его уйти в отставку.
Тихонов призвал руководство СБР уйти в отставку
  • РИА Новости

«Прочитал о решении СБР предоставить вице-президенту Польховскому полномочия по проведению заочного тренерского совета. Большую глупость даже это правление придумать не могло. Польховского неоднократно изгоняли из сборной России, Казахстана и Белоруссии. Неужели у нас не хватает мозгов до конца не идти путём позора? В этом коллективе есть лишь один человек, которого можно оставить. Всех остальных надо выметать метлой. В первую очередь Драчёва и Нуждова, которые притащили Польховского. Если у вас осталось хотя бы немного мужского начала, подайте в отставку сами, иначе вас с позором выгонят. Вы даже этого не понимаете», — написал Тихонов на своём сайте.

Вице-президент СБР Валерий Польховский должен до 6 апреля подготовить предложение относительно формирования тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21.

Ранее Тихонов заявил, что Фуркад достойно провёл спортивную карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить