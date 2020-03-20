Тихонов призвал руководство СБР уйти в отставку

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал руководство Союза биатлонистов России (СБР) и призвал его уйти в отставку.

«Прочитал о решении СБР предоставить вице-президенту Польховскому полномочия по проведению заочного тренерского совета. Большую глупость даже это правление придумать не могло. Польховского неоднократно изгоняли из сборной России, Казахстана и Белоруссии. Неужели у нас не хватает мозгов до конца не идти путём позора? В этом коллективе есть лишь один человек, которого можно оставить. Всех остальных надо выметать метлой. В первую очередь Драчёва и Нуждова, которые притащили Польховского. Если у вас осталось хотя бы немного мужского начала, подайте в отставку сами, иначе вас с позором выгонят. Вы даже этого не понимаете», — написал Тихонов на своём сайте.

Вице-президент СБР Валерий Польховский должен до 6 апреля подготовить предложение относительно формирования тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21.

Ранее Тихонов заявил, что Фуркад достойно провёл спортивную карьеру.