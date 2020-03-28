Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Мы вернулись из Австрии с кубковых европейских соревнований. У нас была памятка, что нужно провести две недели на карантине и сообщить в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу всё сделала как следует. Никаких очевидных симптомов у меня нет. Оставалось два дня изоляции, когда мне сказали, что нужно перепроверить результат анализов — он сомнительный. Сейчас я в больнице. Жду, подтвердится ли положительный результат», — цитирует «Взгляд-инфо» 21-летнюю спортсменку.

Халиуллина является чемпионкой мира по биатлону среди юниоров.

Ранее Шипулин призвал людей выйти из дома, несмотря на коронавирус.