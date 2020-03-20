Промоутер пообещал Александру Емельяненко $1 млн за победу над Харитоновым
- РИА Новости
«Что касается «дай мне миллион», скажу так: он у нас есть. Но я предлагаю, чтобы деньги получил только тот, кто выиграет бой. Победитель забирает всё, как говорится. Если Емельяненко такой крутой, то обязательно на это согласится. Раз ты легко, уверенно бросаешь слова — значит готов выиграть. Для тебя нет риска остаться ни с чем. Добро пожаловать», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».
На счету 38-летнего Емельяненко на профессиональном уровне 28 побед, семь поражений и одна ничья. У 39-летнего Харитонова — 31 победа и восемь поражений.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, где делал свои татуировки.