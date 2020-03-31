Бой Немкова с Бейдером перенесён из-за коронавируса

Поединок россиянина Вадима Немкова с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе перенесён из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает MMA Fighting, из-за пандемии был перенесён не только запланированный на 9 мая в Сан-Хосе турнир Bellator 242, центральный боем которого должен был стать бой Немкова с Бейдером, но и ещё два турнира — в Лондоне и калифорнийской Темекуле.

В послужном списке 27-летнего Немкова 11 побед и два поражения в 13 боях в ММА. На счёту 36-летнего Бейдера 27 побед и пять поражений. Американец завоевал титул чемпиона Bellator в январе 2019 года, в первом раунде финала Гран-при нокаутировав россиянина Фёдора Емельяненко.

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