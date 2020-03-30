Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт 18 апреля на чёртовой Земле

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос по поводу места проведения боя чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедов и американца Тони Фергюсона.
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт 18 апреля на чёртовой Земле
  • Reuters

«Когда мои бойцы со мной, они получают лучшую медицинскую помощь, какую только могут. Я обратился ко всем — не только к своим сотрудникам, которые работают на меня, но и к моим бойцам. Если они или любимый человек заболеют и будут нуждаться во мне, я здесь. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь им и позаботиться о них. И бой UFC 249 будет проведён», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Он также отметил, что недоволен постоянными вопросами от представителей СМИ по поводу места проведения поединка.

«Знайте: бой пройдёт 18 апреля где-то на чёртовой Земле. А когда вам нужно будет знать, я скажу об этом», — заявил Уайт.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. 30 марта Нурмагомедов заявил, что он не может покинуть Россию и UFC ищет Фергюсону нового соперника.

Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Дастин Порье выразил готовность заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном.

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