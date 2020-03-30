Порье готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье выразил готовность заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с другим американцем Тони Фергюсоном.
Порье готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
  • Reuters

«Я продолжаю правильно питаться и совершать пробежки по утрам. Я планирую продолжить тренировки в Луизиане. Пусть это и не является для меня приоритетом. Я жду, что будет дальше», — цитирует Порье MMAFighting.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. 30 марта Нурмагомедов заявил, что он не может покинуть Россию и UFC ищет Фергюсону нового соперника.

Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи рассматривается в качестве замены для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном.

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