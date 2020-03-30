ESPN: Гэтжи рассматривается в качестве замены для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи может заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном.
ESPN: Гэтжи рассматривается в качестве замены для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
  • Reuters

Как сообщает ESPN, UFC предложил Фергюсону подраться с Гэтжи, так как Нурмагомедов не может покинуть Россию.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что не считает возможную отмену боя с Фергюсоном трагедией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить