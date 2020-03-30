ESPN: Гэтжи рассматривается в качестве замены для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи может заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном.

Как сообщает ESPN, UFC предложил Фергюсону подраться с Гэтжи, так как Нурмагомедов не может покинуть Россию.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что не считает возможную отмену боя с Фергюсоном трагедией.