Гимнастка Чусовитина решила продолжить карьеру, чтобы завершить её после ОИ в 2021 году

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина заявила, что намерена продолжить карьеру, чтобы завершить её после Игр-2021.
Гимнастка Чусовитина решила продолжить карьеру, чтобы завершить её после ОИ в 2021 году
  • РИА Новости

«Я с пониманием отношусь к решению МОК перенести Олимпиаду, всё-таки самое главное — это здоровье людей.  Я планировала завершить свою карьеру на Играх в Токио и не собираюсь менять свои намерения. Теперь я останусь в гимнастике ещё на один сезон, буду тренироваться, чтобы выступить на этой Олимпиаде», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

44-летняя спортсменка специализирующаяся на опорном прыжке, выступала на Играх в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Для неё Олимпиада в Токио станет восьмой в карьере. В её активе золото Игр-1992.

Ранее сообщалось, что МОК сохранит название «Токио-2020», несмотря на перенос ОИ на 2021 год.

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