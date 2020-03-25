Гимнастка Чусовитина решила продолжить карьеру, чтобы завершить её после ОИ в 2021 году

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина заявила, что намерена продолжить карьеру, чтобы завершить её после Игр-2021.

«Я с пониманием отношусь к решению МОК перенести Олимпиаду, всё-таки самое главное — это здоровье людей. Я планировала завершить свою карьеру на Играх в Токио и не собираюсь менять свои намерения. Теперь я останусь в гимнастике ещё на один сезон, буду тренироваться, чтобы выступить на этой Олимпиаде», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

44-летняя спортсменка специализирующаяся на опорном прыжке, выступала на Играх в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Для неё Олимпиада в Токио станет восьмой в карьере. В её активе золото Игр-1992.

Ранее сообщалось, что МОК сохранит название «Токио-2020», несмотря на перенос ОИ на 2021 год.