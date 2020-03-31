Триумфатор нацистской Олимпиады и величайший рекордсмен: 40 лет назад скончался легендарный легкоатлет Джесси Оуэнс

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Владимир Зайвый
31 марта 1980 года не стало великого легкоатлета Джесси Оуэнса. Венцом недолгой спортивной карьеры темнокожего спортсмена стали четыре победы на Олимпийских играх 1936 года, одержанные на глазах у Адольфа Гитлера. Его успех не сразу был признан в родных Соединённых Штатах, где он ещё долгое время оставался ущемлённым в правах афроамериканцем. Удивительная история спортсмена, установившего один из величайших рекордов в истории спорта, — в материале RT.
Триумфатор нацистской Олимпиады и величайший рекордсмен: 40 лет назад скончался легендарный легкоатлет Джесси Оуэнс
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40 лет назад скончался спортсмен, который долгое время был таким же символом скорости, как для нынешнего поколения — Усейн Болт. Американец Джесси Оуэнс навсегда вошёл в историю спорта благодаря своему триумфу на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Его победы, одержанные на глазах Адольфа Гитлера, стали символом борьбы с нацистской идеологией, при том что самом легкоатлет жил в государстве, полном расовых предрассудков.

От нищеты до рекорда рекордов

Джеймс Кливленд Оуэнс родился в сентябре 1913 года в небольшом поселении Оуквилль (штат Алабама). Он был младшим из десяти детей в бедной афроамериканской семье, перебравшейся в поисках лучшей жизни на север США. Во время переклички в новой школе он назвал учительнице свои инициалы — «Джей Си». Та решила, что это одно слово, и записала будущего олимпийского чемпиона как «Джесси». Так за ним закрепилось это имя.

В детстве Оуэнсу приходилось совмещать учёбу с подработкой. Доставляя продукты из магазинов, он понял, что ему нравится бегать. Но заниматься спортом в школе можно было только по вечерам, когда ему нужно было помогать семье зарабатывать деньги. К счастью, школьный тренер разрешал тренироваться до уроков, и это помогло Оуэнсу раскрыть себя в лёгкой атлетике.

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Первый успех к молодому бегуну пришёл в 20 лет, когда он учился в старших классах. На национальных соревнованиях в Чикаго Оуэнс повторил мировой рекорд в беге на 100 ярдов (91,44 метра), остановив секундомер на отметке 9,4 секунды. Вскоре его семье удалось устроить начинающего спортсмена в Университет штата Огайо, что позволило ему выйти на новый уровень.

25 мая 1935 года Оуэнс навсегда вошёл в историю мирового спорта благодаря уникальному достижению, повторить которое невозможно. В тот день он чувствовал себя неважно из-за травмы, но должен был представлять свой университет сразу в четырёх финалах за одну сессию. Сначала он выиграл забег на 100 ярдов с тем же временем 9,4 секунды, снова повторив лучшее в истории время. Затем Оуэнс принял участие в соревнованиях по прыжкам в длину, ограничившись всего одной попыткой, в которой побил мировой рекорд — прыжок на 8,13 см позволил ему оставаться ориентиром для других на протяжении следующих 25 лет.

Тут же Оуэнс принял участие в забегах на 220 ярдов гладким и барьерным бегом, где снова переписал книгу рекордов. Поскольку эта дистанция чуть длиннее классических 200 метров, то рекордные секунды Оуэнса были справедливы и для неё. От первого до последнего выхода на старт 21-летнего легкоатлета прошло всего 45 минут. В наши дни установление шести мировых рекордов за такой короткий промежуток нельзя представить даже в плавании.

Триумф в сердце нацистской Германии

 

Оуэнс в одночасье стал суперзвездой лёгкой атлетики, и весь мир ждал его появления на Олимпийских играх в Берлине. Причём его выступление не могло не приобрести политический окрас. Хозяева соревнований использовали их как пропаганду нацизма, и противостоять этой идеологии должен был темнокожий, который сам страдал от расизма на родине и неоднократно сталкивался с тем, что ему не разрешали посещать заведения для белых.

Несмотря на все негативные обстоятельства, Оуэнс прибыл в Берлин вместе с американской сборной и был тепло встречен местной публикой. Перед соревнованиями к нему подошёл Адольф Дасслер — основатель фирмы Adidas — и предложил попробовать свою обувь для бега. Оуэнс был впечатлён её качеством и согласился выступать в ней на Олимпийских играх.

3 августа 1936 года состоялся финал в беге на 100 метров. Оуэнс прибежал к финишу первым, оставив своего соотечественника Ральфа Меткалфа с серебром. На следующий день Оуэнс вернулся на Олимпийский стадион и выиграл второе золото — на этот раз в прыжках в длину. По легенде, провала в квалификации ему помог избежать немецкий спортсмен Луц Лонг, которому досталось серебро. Точных сведений о том, правда это или нет, не сохранилось, однако достоверно известно, что два спортсмена после этого крепко подружились, а их семьи ещё десятилетия продолжали общаться.

Вскоре Оуэнс стал трёхкратным олимпийским чемпионом, выиграв забег на 200 метров. У ближайшего соперника, Мэка Робинсона из США, Оуэнс выиграл четыре десятых секунды — такого преимущества в олимпийском финале с тех пор не было ни у кого, кроме Болта.

Наконец, спустя четыре дня, Оуэнс выиграл ещё одно золото — в эстафете 4×100 метров. Интересно, что действующий чемпион в личных забегах первоначально не должен был выходить на старт. Однако в последний момент главный тренер Лоусон Робертсон включил в состав Оуэнса и Меткалфа вместо Марти Гликмана и Сэма Столлера — единственных евреев в легкоатлетической сборной США. Им объяснили, что так они смогут противостоять немцам, якобы державшим в запасе очень быстрых бегунов, но в эту версию едва ли кто-то поверил.

Оуэнс сам был не рад занимать чужое место в команде и жаловался на усталость, но был вынужден подчиниться. В финале американцы одержали убедительную победу, впервые выбежав из 40 секунд в спринтерской эстафете. Оуэнс стал первым легкоатлетом, выигравшим четыре золотые медали на одних Олимпийских играх. Этот рекорд только в 1984 году смог повторить Карл Льюис.

Широко распространено мнение, что посещавший соревнования Адольф Гитлер отказывался поздравлять Оуэнса с его невероятными успехами и жать руку темнокожему спортсмену. В действительности Гитлер сначала намеревался поздравлять только немецких легкоатлетов, но в Международном олимпийском комитете ему посоветовали либо приветствовать всех, либо никого. Гитлер решил вовсе отказаться от этой практики, и так совпало, что первым, кого он не поздравил, стал темнокожий чемпион в прыжках в высоту Корнелиус Джонсон. Сам Оуэнс вспоминал, что после своей первой победы в беге на 100 метров он успел подойти к ложе Гитлера, и тот помахал ему рукой. Спортсмен ответил тем же, после чего рейхсканцлер сразу же покинул стадион.

Нерадушный приём дома

Гораздо хуже с Оуэнсом обошлись в его собственной стране. Сразу после Игр в Берлине американская команда должна была отправиться на соревнования в Швецию, но обладатель четырёх олимпийских медалей захотел вернуться домой и получить свой момент славы. За это Оуэнс был лишён статуса любителя, что автоматически завершило его спортивную карьеру.

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В Нью-Йорке в честь Оуэнса состоялся парад, однако ему всё так же запрещали появляться в заведениях для белых, а президент США Франклин Рузвельт не только не пригласил главного героя Олимпиады в Белый дом, но и не прислал ему поздравительной телеграммы. Об этом Оуэнс публично рассказывал во время выступлений в поддержку кандидата на президентский пост от республиканцев Альфреда Лэндона, которого легкоатлет решил поддерживать в пику Рузвельту.

Жизнь Оуэнса после спорта едва ли можно было назвать счастливой. Чтобы зарабатывать на жизнь, он состязался с простыми людьми, которым давал фору на старте, и бегал наперегонки с лошадьми. В ответ на упрёки, что такому титулованному спортсмену должно быть стыдно участвовать в подобных шоу, он возражал, что хотя у него и есть золотые медали, но съесть их он не может.

Позже к Оуэнсу всё-таки пришло заслуженное признание. Он был приглашён на Олимпийские игры в 1960 и 1972 годах, получил Президентскую медаль Свободы и почётную докторскую степень в своём родном университете. Оуэнс призывал президента Джимми Картера не допустить бойкота Олимпиады 1980 года в Москве. До самих соревнований Оуэнс не дожил — он скончался 31 марта в возрасте 66 лет, после нескольких месяцев борьбы с раком лёгких.

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