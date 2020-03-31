Триумфатор нацистской Олимпиады и величайший рекордсмен: 40 лет назад скончался легендарный легкоатлет Джесси Оуэнс

31 марта 1980 года не стало великого легкоатлета Джесси Оуэнса. Венцом недолгой спортивной карьеры темнокожего спортсмена стали четыре победы на Олимпийских играх 1936 года, одержанные на глазах у Адольфа Гитлера. Его успех не сразу был признан в родных Соединённых Штатах, где он ещё долгое время оставался ущемлённым в правах афроамериканцем. Удивительная история спортсмена, установившего один из величайших рекордов в истории спорта, — в материале RT.

40 лет назад скончался спортсмен, который долгое время был таким же символом скорости, как для нынешнего поколения — Усейн Болт. Американец Джесси Оуэнс навсегда вошёл в историю спорта благодаря своему триумфу на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Его победы, одержанные на глазах Адольфа Гитлера, стали символом борьбы с нацистской идеологией, при том что самом легкоатлет жил в государстве, полном расовых предрассудков.

От нищеты до рекорда рекордов

Джеймс Кливленд Оуэнс родился в сентябре 1913 года в небольшом поселении Оуквилль (штат Алабама). Он был младшим из десяти детей в бедной афроамериканской семье, перебравшейся в поисках лучшей жизни на север США. Во время переклички в новой школе он назвал учительнице свои инициалы — «Джей Си». Та решила, что это одно слово, и записала будущего олимпийского чемпиона как «Джесси». Так за ним закрепилось это имя.

В детстве Оуэнсу приходилось совмещать учёбу с подработкой. Доставляя продукты из магазинов, он понял, что ему нравится бегать. Но заниматься спортом в школе можно было только по вечерам, когда ему нужно было помогать семье зарабатывать деньги. К счастью, школьный тренер разрешал тренироваться до уроков, и это помогло Оуэнсу раскрыть себя в лёгкой атлетике.

Первый успех к молодому бегуну пришёл в 20 лет, когда он учился в старших классах. На национальных соревнованиях в Чикаго Оуэнс повторил мировой рекорд в беге на 100 ярдов (91,44 метра), остановив секундомер на отметке 9,4 секунды. Вскоре его семье удалось устроить начинающего спортсмена в Университет штата Огайо, что позволило ему выйти на новый уровень.

25 мая 1935 года Оуэнс навсегда вошёл в историю мирового спорта благодаря уникальному достижению, повторить которое невозможно. В тот день он чувствовал себя неважно из-за травмы, но должен был представлять свой университет сразу в четырёх финалах за одну сессию. Сначала он выиграл забег на 100 ярдов с тем же временем 9,4 секунды, снова повторив лучшее в истории время. Затем Оуэнс принял участие в соревнованиях по прыжкам в длину, ограничившись всего одной попыткой, в которой побил мировой рекорд — прыжок на 8,13 см позволил ему оставаться ориентиром для других на протяжении следующих 25 лет.

Тут же Оуэнс принял участие в забегах на 220 ярдов гладким и барьерным бегом, где снова переписал книгу рекордов. Поскольку эта дистанция чуть длиннее классических 200 метров, то рекордные секунды Оуэнса были справедливы и для неё. От первого до последнего выхода на старт 21-летнего легкоатлета прошло всего 45 минут. В наши дни установление шести мировых рекордов за такой короткий промежуток нельзя представить даже в плавании.

Триумф в сердце нацистской Германии

Оуэнс в одночасье стал суперзвездой лёгкой атлетики, и весь мир ждал его появления на Олимпийских играх в Берлине. Причём его выступление не могло не приобрести политический окрас. Хозяева соревнований использовали их как пропаганду нацизма, и противостоять этой идеологии должен был темнокожий, который сам страдал от расизма на родине и неоднократно сталкивался с тем, что ему не разрешали посещать заведения для белых.

Несмотря на все негативные обстоятельства, Оуэнс прибыл в Берлин вместе с американской сборной и был тепло встречен местной публикой. Перед соревнованиями к нему подошёл Адольф Дасслер — основатель фирмы Adidas — и предложил попробовать свою обувь для бега. Оуэнс был впечатлён её качеством и согласился выступать в ней на Олимпийских играх.

3 августа 1936 года состоялся финал в беге на 100 метров. Оуэнс прибежал к финишу первым, оставив своего соотечественника Ральфа Меткалфа с серебром. На следующий день Оуэнс вернулся на Олимпийский стадион и выиграл второе золото — на этот раз в прыжках в длину. По легенде, провала в квалификации ему помог избежать немецкий спортсмен Луц Лонг, которому досталось серебро. Точных сведений о том, правда это или нет, не сохранилось, однако достоверно известно, что два спортсмена после этого крепко подружились, а их семьи ещё десятилетия продолжали общаться.

Вскоре Оуэнс стал трёхкратным олимпийским чемпионом, выиграв забег на 200 метров. У ближайшего соперника, Мэка Робинсона из США, Оуэнс выиграл четыре десятых секунды — такого преимущества в олимпийском финале с тех пор не было ни у кого, кроме Болта.

Наконец, спустя четыре дня, Оуэнс выиграл ещё одно золото — в эстафете 4×100 метров. Интересно, что действующий чемпион в личных забегах первоначально не должен был выходить на старт. Однако в последний момент главный тренер Лоусон Робертсон включил в состав Оуэнса и Меткалфа вместо Марти Гликмана и Сэма Столлера — единственных евреев в легкоатлетической сборной США. Им объяснили, что так они смогут противостоять немцам, якобы державшим в запасе очень быстрых бегунов, но в эту версию едва ли кто-то поверил.

Оуэнс сам был не рад занимать чужое место в команде и жаловался на усталость, но был вынужден подчиниться. В финале американцы одержали убедительную победу, впервые выбежав из 40 секунд в спринтерской эстафете. Оуэнс стал первым легкоатлетом, выигравшим четыре золотые медали на одних Олимпийских играх. Этот рекорд только в 1984 году смог повторить Карл Льюис.

Широко распространено мнение, что посещавший соревнования Адольф Гитлер отказывался поздравлять Оуэнса с его невероятными успехами и жать руку темнокожему спортсмену. В действительности Гитлер сначала намеревался поздравлять только немецких легкоатлетов, но в Международном олимпийском комитете ему посоветовали либо приветствовать всех, либо никого. Гитлер решил вовсе отказаться от этой практики, и так совпало, что первым, кого он не поздравил, стал темнокожий чемпион в прыжках в высоту Корнелиус Джонсон. Сам Оуэнс вспоминал, что после своей первой победы в беге на 100 метров он успел подойти к ложе Гитлера, и тот помахал ему рукой. Спортсмен ответил тем же, после чего рейхсканцлер сразу же покинул стадион.

Нерадушный приём дома

Гораздо хуже с Оуэнсом обошлись в его собственной стране. Сразу после Игр в Берлине американская команда должна была отправиться на соревнования в Швецию, но обладатель четырёх олимпийских медалей захотел вернуться домой и получить свой момент славы. За это Оуэнс был лишён статуса любителя, что автоматически завершило его спортивную карьеру.

В Нью-Йорке в честь Оуэнса состоялся парад, однако ему всё так же запрещали появляться в заведениях для белых, а президент США Франклин Рузвельт не только не пригласил главного героя Олимпиады в Белый дом, но и не прислал ему поздравительной телеграммы. Об этом Оуэнс публично рассказывал во время выступлений в поддержку кандидата на президентский пост от республиканцев Альфреда Лэндона, которого легкоатлет решил поддерживать в пику Рузвельту.

Жизнь Оуэнса после спорта едва ли можно было назвать счастливой. Чтобы зарабатывать на жизнь, он состязался с простыми людьми, которым давал фору на старте, и бегал наперегонки с лошадьми. В ответ на упрёки, что такому титулованному спортсмену должно быть стыдно участвовать в подобных шоу, он возражал, что хотя у него и есть золотые медали, но съесть их он не может.

Позже к Оуэнсу всё-таки пришло заслуженное признание. Он был приглашён на Олимпийские игры в 1960 и 1972 годах, получил Президентскую медаль Свободы и почётную докторскую степень в своём родном университете. Оуэнс призывал президента Джимми Картера не допустить бойкота Олимпиады 1980 года в Москве. До самих соревнований Оуэнс не дожил — он скончался 31 марта в возрасте 66 лет, после нескольких месяцев борьбы с раком лёгких.