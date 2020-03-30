«У меня много работы»: шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова — о жизни после завершения спортивной карьеры

Шестикратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Лидию Скобликову называли Уральская Молния — это прозвище дал кто-то из спортивных журналистов, и оно стало её визитной карточкой. Рекорд спортсменки по количеству золотых олимпийских медалей в её дисциплине не побит до сих пор. О том, чем сейчас занимается прославленная советская чемпионка, — в интервью RT.

— Ваша легендарная конькобежная карьера началась с победы над подругой на её же коньках, которые она одолжила вам на соревнования. Как сложились потом отношения с ней?

— Мою подругу звали Лидия Пепелева. Мы дружили с самых младших классов. Летом вместе занимались лёгкой атлетикой, а зимой она уходила заниматься коньками, а я — лыжами. Всю жизнь до её смерти, всегда, когда я приезжала в Златоуст, мы встречались. Она в итоге не стала спортсменкой. Лидия закончила педагогический институт и работала преподавателем естественных наук в школе.

— Но чужие коньки — это ещё не всё. Был ещё и чужой паспорт, по которому вы поехали на первые официальные выступления. Как это произошло?

— Я училась в девятом классе, и после победы на первенстве города в Златоусте меня повезли на первенство области по конькам среди студентов. Я выиграла и эти соревнования. В результате меня должны были отправить на всесоюзные студенческие соревнования. Но я же не была студенткой, поэтому взяла паспорт сестры, которая на тот момент училась в пединституте, и поехала в Москву. Я не думала о каких-то последствиях. Раз мой тренер знал об этом и молчал, наверное, это было допустимо тогда. В Москве я выиграла две дистанции — 1500 и 3000 м.

— Первая победа была на Олимпиаде в США, но местом триумфа стала зимняя Олимпиада в австрийском Инсбруке в 1964, где вы завоевали четыре золота. Вы бывали там после завершения карьеры? Как вас встречали?

— Я много раз была и в Австрии, и в Инсбруке. Меня ежегодно приглашали на празднование коммунистической газеты Volksstimme и встречали всегда очень хорошо. В Инсбруке на стеле написано моё имя.

— Кто был автором вашего знаменитого спортивного прозвища — Уральская Молния? Кто первый вас так назвал?

— Честно сказать, не знаю. Кто-то из журналистов. Назвали и назвали. Поэтому и ледовый дворец в Челябинске носит сейчас это название.

— Как часто вы бываете на родине? Бывали ли в этом дворце?

— На Урале я бываю три-четыре раза в год и всегда прихожу в этот дворец, потому что в нём проводятся все соревнования. Вся Сибирь, весь Урал тренируются и соревнуются только в этом дворце. Я часто говорю на соревнованиях, когда разыгрываются призы Лидии Скобликовой: «Моя мечта — увидеть на пьедестале почёта спортсмена, который вырос в этом дворце».

— На Олимпиаде в Сочи вы сопровождали прибытие олимпийского огня в Москву и участвовали в церемонии открытия Игр. Насколько важно это было для вас?

— Олимпиада в 1980 году в Москве и Олимпиада в Сочи — это два громадных, замечательных события, которые были доверены нашей стране. Да и как можно было не доверить, когда в стране колоссальное количество олимпийских чемпионов? И я, и все, и весь мир были уверены, что лучшей Олимпиады, лучших спортивных сооружений не может быть. Это был грандиозный праздник в городе Сочи. Для нас же, спортсменов, это двойной праздник, а для меня — тройной: я ездила за олимпийским огнём в Грецию, сопровождала его, выносила олимпийский флаг во время церемонии открытия.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Я сравнительно рано ушла на пенсию, но работы много — никто не снимал с меня общественной нагрузки. У меня есть школа имени Скобликовой в Челябинске. Я там бываю по несколько раз в год. Помимо этого в Златоусте мы проводим соревнования на призы Скобликовой. Вот уже 15 лет идёт награждение призом «Премия Скобликовой — лучшему преподавателю физкультуры города Златоуста». Кроме того, есть соревнования на приз Скобликовой в городе Миассе. Сейчас в Челябинске строится второй дворец — шорт-трека. Мне пришлось выбивать деньги на строительство, помогать. Кроме того, очень много мероприятий, в которых я принимаю участие, в том числе и соревнований.

— Ваш супруг Александр Полозков — чемпион по спортивной ходьбе. Расскажите, как вы познакомились, и о младшем поколении — ваших детях и внуках.

— Мы познакомились в 1956 году, когда поступили на первый курс Челябинского педагогического института. Он был уже сравнительно взрослым, после службы в армии. Александр был любимцем всего нашего института — красавец, стройный, элегантный. Он тогда уже был в сборной Советского Союза, о которой я ещё только мечтала. С первых дней учёбы мы подружились.

У него были неглубокие знания по немецкому языку, а у нас в школе очень хорошо преподавали немецкий. Ко мне прикрепили его и ещё троих лыжников, чтобы я с ними занималась, но через два занятия остался только он один. А на третьем уроке он спросил меня: «Как по-немецки сказать «Я люблю тебя»? И я его научила. Вот так это и началось.

С первого курса мы были неразлучны, сидели за одной партой. Потом нас вместе оставили работать в институте. Мы занимались спортом, а всё свободное время проводили вместе.

— А когда поженились?

— На четвёртом курсе, когда готовились к государственным экзаменам. Он просто сказал: «Давай пойдём распишемся?» Пошли и расписались 1 июня 1960 года. И с тех пор неразлучны вот уже почти 60 лет. Рука об руку идём вместе. Друг за другом защитили кандидатские диссертации. А в 1965 году, после Олимпийских игр, я завоевала седьмую золотую медаль — у нас родился сын Георгий.

— Чем он занимается?

— Он был в сборной страны по конькобежному спорту, занимался хоккеем. Сейчас Георгий заслуженный тренер России по конькобежному спорту. У него трое детей, они замечательные ребята. Маша занимается хоккеем. Играет в первой пятёрке. В прошлом году была лучшим нападающим по хоккею города Москвы в соревнованиях мальчиков. Дима занимается лёгкой атлетикой. Два года подряд на первенстве Москвы он получает серебряную медаль. Старший внук был футболистом, но сейчас занимается бизнесом.

— После Олимпиады в Сочи вокруг российских спортсменов разгорелся большой допинговый скандал, который до сих пор никак не прекратится. Каково ваше мнение об этой ситуации? Сколько там правды, а сколько лжи? Был ли допинг в 1960-х?

— Когда я занималась спортом, когда мы тренировались, у нас ничего подобного не было. Я не слышала даже названий того, что употребляют. Считаю, что это безобразие высшего порядка, но думаю, что Олимпийский комитет предвзято к этому относится и не допускает до Игр и чистых спортсменов, которые ни в чём не виноваты.

— Что будет, если вообще снять запрет на допинг: делайте что хотите?

— Я думаю, что ничего хорошего. Это будут соревнования не спортсменов, а фармацевтов. Пусть они сами между собой соревнуются, кто лучше что разработает. К спорту же это не имеет отношения — тут побеждает сильнейший.