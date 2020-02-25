«Я стремлюсь к абсолютному идеалу»: как сложилась жизнь автора песни «Белая стрекоза любви» Николая Воронова

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Лидия Белькова, Владимир Стоянов
Спустя почти 12 лет после выхода композиции «Белая стрекоза любви», ставшей хитом русскоязычного интернета, её автор Николай Воронов оказался фактически забыт как коллегами по цеху, так и пользователями сети. 28-летний музыкант живёт с родителями на окраине Москвы на пенсию по инвалидности и отчисления за свою песню. По его словам, он жалеет, что в 2008 году выложил «Стрекозу» в сеть. Украинский музыкант Никита Горюк, бывший участник популярного коллектива Quest Pistols, исполнившего композицию, отзывается о Воронове как о талантливом музыканте и признаёт, что именно эта песня проложила группе дорогу на российский музыкальный рынок.

Десять лет назад песня «Белая стрекоза любви» звучала повсюду, а её автор Николай Воронов периодически появлялся в развлекательных шоу. Однако тот мимолётный успех не принёс ему ни почестей, ни денег. 

В свои 28 лет Николай Воронов живёт с родителями и дедушкой в старой пятиэтажке на северо-востоке Москвы. В квартире, в которой уже давным-давно никто не убирался и не делал ремонт, Николай занимает тесную комнатушку. Пол в ней застлан облезлым советским ламинатом, у стены старый шкаф, на котором стоят фотография Воронова в юности и портрет его отца. Старый синтезатор, фортепиано, ноты и слабенький компьютер — всё покрыто пылью.

Беспорядок Воронова не волнует. По его мнению, гений, каковым он себя считает, не должен беспокоиться о бытовых условиях.

«В детстве я был потрясающим ребёнком. Я слушался всегда родителей, всё делал как надо, — рассказывает RT Николай. — Мама — музыкант, преподаёт в школе, в которой я когда-то учился. Папа работал в университете «Дубна».

По словам музыканта, его артистический путь начался в 2004 году с концерта в том самом университете.

«19 марта 2004 года я играл свой первый и очень блестящий концерт в университете города Дубна. Собралось огромное количество слушателей, и все они с воодушевлением наслаждались тем, что я делаю, — вспоминает мужчина. — Вообще, я помню все концерты, и с каждым из них у меня есть своя ассоциация».

Но, как уверяет Воронов, ему больше интересен сам процесс создания музыки, а не концертная деятельность. Он по-прежнему сочиняет песни, но ни одна из них так и не «выстрелила».

«Я свои сочинения не создаю сразу. Я предпочитаю подумать и осмыслить их. И я никогда не действую одинаково, — поясняет он. — Меня интересует каждый звук. Музыка — это игрушка. Когда вы держите что-то в руках, вы наслаждаетесь этим или бросаете кому-то ещё, отдаёте другому человеку, которого любите или не любите».

Воронов жалеет, что когда-то выложил песню «Белая стрекоза любви» в сеть.

«Я выложил в интернет «Стрекозу», и сейчас я жалею об этом. Песня, безусловно, хит. Но авангард мне ближе, чем вся эта поэтика. Хотя вы понимаете, что я сейчас шучу, абсурдирую, — говорит Николай. — Но песня в любом случае бы «выстрелила», потому что у меня есть харизма, все качества настоящего артиста. У меня любой трек взрывает мозг, прежде всего мою вселенную. Тех, кто флексит, может взрывать что угодно. Face, Элджей, например».

Песня проложила путь в Россию

Всероссийскую популярность «Стрекозе» Воронова принесло исполнение песни известной украинской группой Quest Pistols. RT встретился с экс-участником коллектива Никитой Горюком в Киеве.

«Дело было в 2009 году, мы уже выходили на русский рынок. У нас была пиарщица в России, Ксения Маренникова, и она как-то раз прислала нашему продюсеру Юрию Бардашу, у которого было плохое настроение, ссылку на видео из YouTube cо словами: «Юра, не грусти». Там Коля Воронов исполнял «Белую стрекозу любви» в каком-то актовом зале на Casio... Всё это было такое аутентичное», — вспоминает Горюк.

  • Никита Горюк, экс-солист группы QUEST PISTOLS (Украина)
  • © Кадр: видео RT

По словам музыканта, продюсер Юрий Бардаш предложил коллективу послушать «Стрекозу» между гастролями, но музыкантам, за исключением Горюка, композиция не понравилась

«Я сказал, что куплеты очень напоминают Юрия Антонова. А Антонов — главный хитмейкер страны и в то время, и сейчас. Мы проанализировали, что песня интересна в интернете и уже тогда заходила как мем. Плюс в нашей обработке она звучала бы лучше... Без аранжировки песня в его исполнении звучала как-то космически, — рассказал Горюк. — Тогда мы поняли, что если причесать это всё, то получится интересная песня, и на волне этого известного видео — тогда ещё не было понятия хайпа — мы и хотели выехать».

По словам экс-участника Quest Pistols, первая встреча с молодым дарованием из Москвы состоялась в Киеве, куда Воронов приехал вместе со своим отцом.

«Песня уже была готова, но мы ещё не записали вокал. У нас был план, что мы поедем с камерой вместе с Колей на студию, запишем там вокал... Тогда он рассказал нам, что написал её в 10 лет, катаясь по полю на велосипеде... Таким было первое знакомство, и он нас ошарашил», — вспоминает Никита.

Украинский музыкант признаётся, что песня Воронова однозначно повлияла на популярность группы, став вторым по счёту хитом.

«Стрекоза» дала нам дорогу и в Россию, и в Казахстан... Песня продвинула нас вперёд. Причём это был синтез какой-то: татуированные сумасшедшие парни поют откровенную попсу, а видео и аранжировка не соответствуют этому всему. Мне кажется, именно это и дало такой резонанс. Хотя вначале все воспринимали песню как дурацкий мем, не относились к ней серьёзно».

Горюк говорит, что Воронов сейчас получает роялти за использование песни.

«Какой-то процент до сих пор отчисляется от исполнения этой песни, будь то шоу, или конкретное исполнение на сцене каким-то артистом, или в сериалах. Сейчас, например, в «Ивановы-Ивановы» используют «Стрекозу», причём достаточно часто».

По словам Горюка, группа прекратила сотрудничество с Вороновым из-за его проблем со здоровьем. 

«Мы изначально хотели больше сотрудничать, но все знают, что у Коли есть проблемы с психическим здоровьем... Коля — талантливый музыкант. Он может и классические произведения исполнять на хорошем, достойном уровне. Просто творческая жилка в нём взяла верх, и он зарылся полностью в сочинение. Если с ним отрепетировать какой-то материал, то можно спокойно дать концерт, даже камерный. Всё упрётся в репетиции и в адекватность отношения друг к другу».

  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

 «Не люблю говорить о негативе»

Сам Воронов разговоров о своих заболеваниях старательно избегает. В свои 28 лет мужчина выглядит очень худым и явно потерянным.

«Болезнь — это некоторого рода странность. Их не существует в принципе. Но вот это не обо мне. Это несуществующие гадости, а я не очень люблю говорить о негативе. Я выживаю и, даже находясь в странных ситуациях, всегда могу поднять себе настроение», — заверил Воронов.

Сейчас Николай планирует издать написанную им книгу.

«Это книжка на 138 страниц, не Толстой на пять тысяч страниц, но она в целом не менее бредовая. Бредовая не в плане плохая, а там много разных словесных крутяков. Это книжка для народа», — уверен Воронов.

На своих страницах в социальных сетях он регулярно публикует новые композиции и надеется, что его творчество будет оценено.

«Аудитория может ожидать новые песни. Есть те, что уже выложены на YouTube. Иногда я их меняю, удаляю. Я стремлюсь к абсолютному идеалу. Я мечтал быть известным, и я достиг этого, как только перешёл к действиям. Я стал счастливым и успешным», — заключил он.

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