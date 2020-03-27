«Безопасность выходит на первое место»: как коронавирус может помешать Овечкину побить великие достижения Гретцки

Как заявил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, он заинтересован в том, чтобы в девятый раз в карьере забросить 50 шайб за регулярный чемпионат, но в то же время предпочёл бы сразу перейти к плей-офф после возобновления сезона. Однако участие в оставшихся 13 матчах помогло бы россиянину не только повторить достижение легендарных Майка Босси и Уэйна Гретцки, но и приблизиться к снайперскому рекорду экс-нападающего «Эдмонтона».

Как и почти все спортивные организации, Национальная хоккейная лига временно приостановила сезон из-за угрозы распространения коронавируса. Хотя НХЛ не делала официальных заявлений на данный счёт, некоторых спортсменов может серьёзно волновать перспектива отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата.

Безусловно, в первую очередь это касается представителей команд, не гарантировавших себе место в плей-офф, но также относится это и к лидеру «Вашингтона» Александру Овечкину. Российский форвард в очередной раз проводит яркий и результативный сезон, а его сокращение лишит бомбардира сразу нескольких достижений.

После 69 матчей в активе россиянина значится 48 заброшенных шайб, благодаря чему он делит первое место в гонке снайперов c нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком, а у форварда «Торонто» Остона Мэттьюза всего на одну шайбу меньше. Капитан столичной команды не просто продолжает борьбу, а является одним из фаворитов в сражении за «Морис Ришар Трофи», который в скором времени можно будет переименовывать в его честь. Достаточно сказать, что Овечкин рекордные восемь раз получал данную награду, а его ближайшие преследователи в лице Павла Буре, Сидни Кросби, Стивена Стэмкоса и Джерома Игинлы — лишь дважды.

Таким образом, даже если НХЛ решит прервать регулярный сезон и сразу перейти к плей-офф, Овечкин всё равно возьмёт почётный трофей. Но при этом он лишится возможности в девятый раз добраться до «полтинника». Как признался сам россиянин, данное достижение действительно имеет для него огромное значение.

«Конечно, хочется забросить 50 шайб. Но сейчас безопасность выходит на первое место, об этом все говорят. Это главное. Обидно, что я не смогу отличиться 50 раз, не получится выйти на очередной рубеж, но надо думать о здоровье семьи, людей, болельщиков. Чем раньше всё это завершится, тем раньше мы начнём играть в хоккей», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Стоит отметить, что в истории НХЛ лишь двое хоккеистов могут похвастаться тем, что забрасывали 50 и более шайб на протяжении девяти сезонов. Ими являются экс-форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и легендарный Уэйн Гретцки. Причём последний из них отмечался подобной скорострельностью как в составе «Эдмонтон Ойлерз», так и «Лос-Анджелес Кингз».

Сомневаться в том, что Овечкин способен преодолеть данную планку, не приходится. В запасе у него осталось 13 матчей, чего более чем достаточно, чтобы дважды поразить ворота соперника. Кроме того, пауза из-за угрозы коронавируса вполне могла пойти на пользу российскому форварду, получившему дополнительное время на отдых. По ходу нынешнего первенства было заметно, что в условиях напряжённого графика Александр смотрится не так уверенно, а на его действиях серьёзно сказывается усталость.

Это особенно ярко демонстрирует статистика Овечкина в матчах, проводимых на следующие сутки после предыдущего. До приостановки сезона нападающий «Кэпиталз» девять раз выходил на лёд в подобных встречах и заработал всего семь (6 + 1) очков. При этом сразу три гола и пас пришлись на противостояние с главным аутсайдером лиги в лице «Детройта», а в шести играх он и вовсе не отметился результативными действиями.

Кроме того, Александр зачастую очень продуктивен в концовках первенства. Это объясняется тем, что «Вашингтон» регулярно выступает в плей-офф, из-за чего капитан «Вашингтона» пытается подойти в оптимальной форме именно к играм за Кубок Стэнли. Так, за предыдущие пять лет Овечкин ни разу не забрасывал меньше пяти шайб в 13 последних матчах, а их общее число за этот отрезок составило 34. При этом самый эффектный финишный спурт он выдал в чемпионате-2013/14, отметившись 13 точными бросками.

При этом достижение отметки в 50 голов за сезон имеет для Овечкина стратегическое значение ещё по одной причине. Александр продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки, а в этом контексте каждое попадание может оказаться на вес золота. На данный момент в активе россиянина значится 706 шайб, а у канадца — 894. При этом сам россиянин уверяет, что в случае возобновления первенства с радостью отказался бы от проведения оставшихся игр «регулярки».

«Для нас будет лучше, если плей-офф начнётся прямо сейчас. Мы не хотели бы играть дополнительные матчи. Но некоторым они нужны. Это те, кто борется за место в зоне плей-офф. Чем больше будет игр, тем интереснее для зрителей и для команд, которые пытаются пробиться туда. Это понятно. Но я бы хотел сразу начать розыгрыш Кубка Стэнли. Извините, ребята», — признался Овечкин.

Несомненно, как голодный до трофеев спортсмен и лидер «Кэпиталз» Овечкин обязан думать прежде всего о командном результате. А в этом плане ему было бы гораздо предпочтительнее сразу перейти к нокаут-раунду. В этом случае у него осталось бы более чем достаточно сил для сражения за Кубок Стэнли, в то время как ожесточённая битва с разогнавшимися Пастрняком и Мэттьюзом за «Морис Ришар Трофи» могла серьёзно его потрепать. Но с учётом его дуэли с Гретцки несколько лишних голов ему не помешают.

В сентябре Александру исполнится 35 лет. По достижении этой отметки у многих профессиональных спортсменов наблюдается серьёзный спад, от чего не застрахован и российский хоккеист. При этом, даже если он продолжит штамповать по 50 голов за чемпионат, ему потребуется как минимум четыре сезона, чтобы добраться до канадца. На данный момент крайне тяжело прогнозировать, в какой форме будет находиться Овечкин в 38—39 лет, поэтому не стоит отказываться от возможности пополнить свой снайперский счёт.

В своё время резкое падение скорострельности постигло и самого Гретцки, который по достижении 33 лет ни разу не перешагнул отметку в 30 голов за «регулярку». В сезоне-1994/95 ему помешали травмы, а затем началась «эра мёртвой шайбы», продлившаяся вплоть до 2003 года. Но в случае с канадцем это помогло хотя бы немного сбалансировать его показатели и нивелировать то преимущество, которое он получил благодаря выступлению в 1980-х.

Для сравнения, тогда команды НХЛ с заметной периодичностью преодолевали планку в 300 точных бросков, а «Эдмонтон» и вовсе однажды чуть было не забил 450 раз. Для сравнения, в 2019 году лишь один коллектив смог похвастать такой скорострельностью — обладатель Президентского кубка «Тампа-Бэй», забросивший 325 шайб.

В настоящее время сам Овечкин находится у себя дома в штате Вирджиния и вместе с женой ждёт появления на свет второго ребёнка. Судя по словам капитана «Вашингтона», на данный момент всё, что не связано с семьёй, отошло на второй план.

«Сейчас тяжёлая ситуация. Она пугает не только нас, но всех людей. Как только задумываешься о том, что происходит в мире, становится страшно. Так что сейчас я не думаю о 50 заброшенных шайбах, погоне за рекордом Гретцки или ещё о каком-то достижении. Сейчас я думаю только о том, что могу сделать для безопасности моей семьи, и хочу, чтобы всё поскорее закончилось», — заключил Овечкин.