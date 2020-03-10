Борьба за девятый «Морис Ришар Трофи»: как Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне и вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче с «Баффало» в регулярном сезоне НХЛ. Россиянин забросил 48-ю шайбу в сезоне и сравнялся с лидером гонки снайперов — Давидом Пастрняком из «Бостона». Защитник Дмитрий Орлов в пятый раз поразил ворота соперника, а Евгений Кузнецов набрал 52-е очко в чемпионате. Кроме того, их соотечественники Николай Прохоркин и Евгений Дадонов прервали свои сухие серии.

Свершения Овечкина

Подопечные Тодда Рейрдена не смогли продлить свою победную серию до двух встреч и уступили в гостях «Баффало». В основное время команды отличились по два раза, а в овертайме не смогли поразить ворота друг друга, вследствие чего триумфатор противостояния определялся в серии буллитов. Немного успешнее оказались хозяева, реализовавшие два броска из семи. Одними из главных действующих лиц игры стали российские хоккеисты «Вашингтона», трое из которых отметились результативными действиями.

После победы над «Пингвинз» могло показаться, что «Кэпиталз» сумеют обрести стабильность и уверенно провести заключительную часть регулярного чемпионата. Александр Овечкин и компания имели два дня перерыва, поэтому не должны были испытывать проблем с усталостью, да и оппонент был более чем подходящий. В преддверии этой встречи «Сэйбрз» находился на третьей с конца строчке в турнирной таблице Восточной конференции и имел в своём пассиве серию из шести поражений подряд. В них подопечные Ральфа Крюгера пропустили 22 гола, при этом сами смогли ответить десятью.

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Однако на своём льду «Баффало» собрался и первые 40 минут ни в чём не уступал «Вашингтону». Коллективы по 17 раз беспокоили друг друга, но в плане реализации хозяева превзошли визави. Уже на пятой минуте они воспользовались грубой ошибкой одного из главных претендентов на приз лучшему защитнику лиги («Джеймс Норрис Трофи») Джона Карлсона и впервые огорчили Брэйдена Холтби. Виктор Олофссон завершил эффектную комбинацию, а Илья Ковальчук заработал очередной минус. А уже на 53-й секунде второго периода счёт удвоил лидер «Сэйбрз» Джек Айкел, завершивший близкий к идеальному розыгрыш численного преимущества.

«Вашингтон» ответил в третьем периоде. Гости выдали ярчайший отрезок, в ходе которого были на голову выше противника по числу бросков (16:5) и дважды заставили капитулировать Линуса Ульмарка. Примечательно, что в обеих атаках непосредственное участие принял Овечкин. Сначала российский нападающий оказался расторопнее всех на вбрасывании и с кистей отправил шайбу в сетку. Стоит отметить, что на «точке» в этот момент находился его соотечественник Евгений Кузнецов, записавший на свой счёт 33-ю результативную передачу

Центрфорвард «Кэпиталз» прервал трёхматчевую сухую серию, но это вряд ли свидетельствует о его возвращении в идеальную форму. На данный момент в активе Кузнецова всего 52 очка в 63 встречах, что является вторым худшим результатом в карьере спортсмена в НХЛ. Если не считать первый чемпионат, в котором он провёл лишь 11 игр, то меньше он набирал лишь в сезоне-2014/15. Тогда Евгений записал в свой актив 11 голов и 26 пасов.

Впоследствии «Вашингтон» ещё более усилил давление на соперника и спустя десять минут восстановил паритет. Овечкин исполнил передачу по борту на Орлова, тот сместился ближе к центру, но исполнить мощный бросок не сумел. Шайба пошла низом, но с помощью удачного отскока от конька защитника всё же оказалась в сетке. Для Дмитрия этот гол стал четвёртым в сезоне и помог ему выйти на четвёртое место в споре отечественных защитников-снайперов. Он сравнялся с Никитой Задоровым и уступает лишь Владиславу Гаврикову, Михаилу Сергачёву и Ивану Проворову.

Что касается Овечкина, то он забросил 48-ю шайбу в сезоне и продолжил борьбу за девятый «Морис Ришар Трофи». После 69 матчей он делит первую позицию с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком и на два точных попадания опережает Остона Мэттьюза из «Торонто». Кроме того, Александр сделал ещё один шаг на пути к званию седьмого лучшего снайпера в истории НХЛ. На его счету 706 голов, что на два меньше, чем у легенды «Вашингтона» Майка Гартнера.

Но даже подвиги Овечкина не помогли гостям взять два очка. В овертайме команды не смогли огорчить друг друга, вследствие чего всё решилось в серии буллитов. «Вашингтон» реализовал лишь один из семи, а точный бросок Кузнецова стал светлым пятном на фоне неудач Овечкина и Ковальчука. «Баффало» был немногим успешнее, но этого оказалось достаточно для победы. Расмус Далин и Доминик Кахун по разу оставили не у дел Холтби и помогли коллективу отпраздновать победу впервые с 23 февраля.

«Каждое очко имеет значение. Мы хорошо сражались в конце, выстояли в меньшинстве в овертайме. Хорошо, что мы смогли отыграться. Тяжёлое поражение, но и на одно очко мы согласны», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Пасы Прохоркина и Дадонова

Этот игровой день стал успешным для Николая Прохоркина. Форвард «Лос-Анджелеса» прервал 12-матчевое молчание и отметился результативной передачей в противостоянии с «Колорадо». На пару с Остином Вагнером он организовал контратаку хозяев, но попал точно во вратаря Павла Францоуза. Однако тот отбил шайбу перед собой и позволил всё тому же канадцу открыть счёт. В оставшееся время «Кингз» ещё дважды оставили не у дел чеха, а «Эвеланш» смогли ответить лишь голом Пьера-Эдуара Белльмара. Причём шанс отличиться имел и Валерий Ничушкин, но не реализовал буллит.

Прохоркин продолжает сражаться за место в составе «Лос-Анджелеса», но пока не может похвастаться серьёзными успехами. В дебютном сезоне за океаном он набрал 14 (4 + 10) очков в 42 встречах и расположился на 12-м месте по данному показателю в команде.

Порадовал своих персональных поклонников и форвард «Флориды» Евгений Дадонов. Его сухая серия получилась не такой продолжительной и достигла отметки в шесть матчей. Завершилась же она в противостоянии с действующим обладателем Кубка Стэнли. «Сент-Луис» на своём льду уступил со счётом 1:2, а россиянин выступил в роли ассистента в эпизоде с голом Майка Хоффмана. Победную шайбу забросил Бретт Коннолли, а у хозяев отличился Колтон Парайко.

Дадонов превосходит Прохоркина по числу баллов, но также не может быть доволен своим выступлением. На данный момент в его послужном списке значится 25 голов и 22 передачи, что является его худшим результатом за последние три года. До настоящего момента он ни разу не опускался ниже планки в 65 очков, а год назад и вовсе набрал 70.