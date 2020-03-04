Великий комбинатор: четыре передачи Малкина помогли «Питтсбургу» прервать серию из шести поражений

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин третий раз в карьере записал на свой счёт четыре результативные передачи в одном матче и помог команде переиграть «Оттаву». Благодаря этому успеху, дружина Майка Салливана прервала серию из шести поражений подряд, а сам россиянин — вышел на 66-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Четыре очка Малкина

«Питтсбург» на своём льду прервал серию из шести поражений и разгромил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Майка Салливана забросили семь шайб в ворота одного из главных аутсайдеров лиги, при этом пропустив трижды. При этом к четырём голам хозяев оказался причастен Евгений Малкин, вышедший на 66-е место в рейтинге бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Для «Пингвинз» конец февраля получился провальным. Ещё совсем недавно коллектив рассматривался как один из претендентов на первое место в Восточной конференции и Президентский кубок, но очень быстро откатился на пятую строчку. Виной тому полдюжины неудач подряд, в которых пятикратные обладатели Кубка Стэнли смотрелись крайне беспомощно. Так, Сидни Кросби, Евгений Малкин и их партнёры смогли отличиться лишь восемь раз, в то время как пропустили в три раза больше. Причём в двух последних встречах «Питтсбург» уступил командам из подвала турнирной таблицы — «Сан-Хосе» и «Анахайму».

Третьей оплошности хоккеисты из Пенсильвании не допустили, легко разобравшись с соперниками из столицы Канады. Уже в первом периоде они трижды заставили капитулировать Крэйга Андерсона, а в каждом из последующих отличились ещё по два раза. Малкин же взял на себя роль дирижёра атак и второй раз в сезоне набрал не менее четырёх очков. В последний раз это удавалось ему в ходе противостояния с «Ванкувером» в конце ноября. Тогда Евгений разразился дублем и тремя результативными передачами.

Уже на 48-й секунде Малкин сконструировал первую голевую атаку, а завершил её Джон Марино. Россиянин заметил, что партнёр находится без опеки около синей линии и мгновенно сделал ему передачу. 22-летний хоккеист не растерялся и точным кистевым броском послал шайбу в сетку ворот «Сенаторз». В последний раз защитник появлялся на льду в середине февраля и довольно эффектно отметил своё возвращение.

Однако это было лишь начало. Малкин оформил ассистентский покер, а наибольшую пользу из этого извлёк его партнёр по звену Брайан Раст. Он проводит лучший сезон в карьере, за что во многом обязан россиянину. В этот вечер он разразился хет-триком и каждый раз отличался после своевременных и точных пасов россиянина.

Сначала Евгений вывел его на чистый бросок в ходе розыгрыша численного преимущества, а затем дважды помог проявить себя в равных составах. Примечательно, что в эпизоде со вторым голом американца свой первый балл за результативность в составе «Питтсбург» набрал Патрик Марло, недавно обменянный из «Сан-Хосе».

За свою карьеру Малкин 24 раза набирал четыре и более очков в одном матче регулярного чемпионата, но лишь трижды отмечался четырьмя результативными передачами. Впервые в его карьере это произошло в сезоне-2008/09, когда он помог своим партнёрам четырежды поразить ворота «Торонто». А более чем три года спустя он повторил это в противостоянии с «Виннипегом». Правда, тогда он записал на свой счёт ещё и точный бросок.

Таким образом, в активе Евгения стало 67 (21 + 46) очков, что помогло ему выйти на 16-е место в рейтинге бомбардиров НХЛ. Он обошёл Мику Зибанежада из «Рейнджерс», Стивена Стэмкоса из «Тампа-Бэй» и Митчелла Марнера из «Торонто». От занимающего 15-ю строчку нападающего «Ванкувера» Джей-Ти Миллера его отделяет всего один балл.

Кроме того, Малкин поднялся на 66-е место в истории НХЛ по очкам. После дуэли с «Сенаторз» в его активе стало 1069 (412 + 657) баллов, что позволило сравняться с известным в прошлом игроком «Кингз» Дэйвом Тэйлором. При этом уже совсем скоро он может превзойти и его, и легенду «Кэнакс» Хенрика Седина, в послужном списке которого на одно результативное действие больше. Что касается отдельно передач, то в этом списке он расположился строчкой выше.

Передача Бучневича и окончание серии Кучерова

В отличие от Малкина, другие российские легионеры выступили не столь удачно. Артемий Панарин и Никита Кучеров выглядели блекло и не смогли спасти свои коллективы от обидных поражений. Так, «Рейнджерс» не смог справиться с действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луисом», а «Тампа-Бэй» уступила лидеру лиги «Бостону».

Также по теме Результативная серия Кучерова, дубль и буллит Анисимова, невероятный пас Гусева: как россияне провели игровой день в НХЛ Никита Кучеров набрал два очка за голевые передачи в матче «Тампы» с «Калгари» и продлил свою результативную серию до 19 игр. Заодно...

Что касается форварда «Лайтнинг», то именно в этот день прервалась его результативная серия. В период с 15 января по 1 марта Кучеров провёл 18 встреч и ни разу не покинул лёд без баллов за результативность. За этот период он собрал коллекцию из 13 голов и 17 результативных передач.

Светлым пятном стала игра партнёра Панарина по «Рейнджерс» Павла Бучневича, отличившегося в третьей игре подряд. Россиянин оказался в спецбригаде большинства и принял участие в комбинации с участием Райана Строма и Мики Зибанежада.

Более-менее удачным этот игровой день можно назвать и для Александра Радулова. В нынешнем чемпионате нападающий «Далласа» не радует своей результативностью и имеет в своём активе всего 34 (15 + 19) балла в 59 встречах. В противостоянии с «Эдмонтоном» он принял участие в реализации численного преимущества, но это не спасло его коллектив от третьего поражения подряд. Стоит отметить, что на этот раз место в воротах «Старз» занял россиянин Антон Худобин, совершивший в общей сложности 25 спасений.