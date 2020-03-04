Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттава Сенаторз».
Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге, завершился победой хозяев со счётом 7:3.

За «Пингвинз» забрасывали Брайан Раст (трижды), Джон Марино, Конор Шири, Сидни Кросби и Джейсон Цукер. У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун.

Российский форвард хозяев отдал четыре результативные передачи.

Ранее Овечкин заявил, что каждую игру нереально забивать.

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