Овечкин: каждую игру нереально забивать

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о своей безголевой серии матчей, которая предшествовала его 700-й шайбе за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Волновался ли я перед тем, как забросить 700-ю шайбу? Да нет. Каждую игру же нереально забивать. Конечно, всегда пытаешься. Но что есть, то есть», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что будет только рад, если кому-то из молодых игроков в будущем удастся повторить такое достижение.

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

Ранее Овечкин высказал мнение о переходе Ковальчука в «Вашингтон».