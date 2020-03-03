Овечкин: каждую игру нереально забивать
- Reuters
«Волновался ли я перед тем, как забросить 700-ю шайбу? Да нет. Каждую игру же нереально забивать. Конечно, всегда пытаешься. Но что есть, то есть», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что будет только рад, если кому-то из молодых игроков в будущем удастся повторить такое достижение.
34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы.
Ранее Овечкин высказал мнение о переходе Ковальчука в «Вашингтон».