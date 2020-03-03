Овечкин: конечно, меня в «Вашингтоне» спрашивали по поводу подписания Ковальчука

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о переходе в команду форварда Ильи Ковальчука.
Овечкин: конечно, меня в «Вашингтоне» спрашивали по поводу подписания Ковальчука
  • Reuters

«Конечно, меня спрашивали по поводу этого. Но я думаю, что Илья такой игрок, которого не нужно представлять. У него прекрасная репутация. Для нашей команды заполучить такого хоккеиста — только плюс», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не видит проблемы с подбором игровой позиции для Ковальчука в составе команды.

«Сейчас для нас главное — результат, а не поиск места для кого-либо. Мы делали обмен и подписывали Илью для того, чтобы наша команда стала сильнее, а не для каких-то выяснений отношений. Все взрослые люди. Думаю, никаких проблем не будет», — добавил форвард.

Ковальчук присоединился к «Вашингтону» в последний день окна переходов. Он уже провёл три матча за новую команду и набрал одно очко.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить