Овечкин: конечно, меня в «Вашингтоне» спрашивали по поводу подписания Ковальчука

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о переходе в команду форварда Ильи Ковальчука.

«Конечно, меня спрашивали по поводу этого. Но я думаю, что Илья такой игрок, которого не нужно представлять. У него прекрасная репутация. Для нашей команды заполучить такого хоккеиста — только плюс», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не видит проблемы с подбором игровой позиции для Ковальчука в составе команды.

«Сейчас для нас главное — результат, а не поиск места для кого-либо. Мы делали обмен и подписывали Илью для того, чтобы наша команда стала сильнее, а не для каких-то выяснений отношений. Все взрослые люди. Думаю, никаких проблем не будет», — добавил форвард.

Ковальчук присоединился к «Вашингтону» в последний день окна переходов. Он уже провёл три матча за новую команду и набрал одно очко.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ.