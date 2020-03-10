«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» в НХЛ, Прохоркин набрал одно очко

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Кингз» принесли шайбы Остина Вагнера, Мики Андерсона и Алекса Иафалло. Николай Прохоркин записал в свой актив голевую передачу.

За «Колорадо» отличился Пьер-Эдуар Белльмар. Валерий Ничушкин, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Никита Задоров очков не набрали.

В других матчах игрового дня «Виннипег Джетс» обыграл «Аризона Койотс» (4:2), а «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме уступил «Вегас Голден Найтс» (2:3).

Ранее сообщалось, что передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ.