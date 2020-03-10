«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» в НХЛ, Прохоркин набрал одно очко

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» в НХЛ, Прохоркин набрал одно очко
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Кингз» принесли шайбы Остина Вагнера, Мики Андерсона и Алекса Иафалло. Николай Прохоркин записал в свой актив голевую передачу.

За «Колорадо» отличился Пьер-Эдуар Белльмар. Валерий Ничушкин, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Никита Задоров очков не набрали.

В других матчах игрового дня «Виннипег Джетс» обыграл «Аризона Койотс» (4:2), а «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме уступил «Вегас Голден Найтс» (2:3).

Ранее сообщалось, что передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить