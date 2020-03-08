Достижение Малкина, молчание Овечкина и силовой приём Ковальчука: как «Вашингтон» победил «Питтсбург» в матче НХЛ

Евгений Малкин забросил шайбу «Вашингтону» и оформил 11-й сезон в карьере с не менее чем 70 набранными очками. Его «Питтсбург» всё равно уступил на своём льду «столичным», капитан которых Александр Овечкин не нанёс ни одного броска по чужим воротам. Новичок «Вашингтона» Илья Ковальчук запомнился жёстким силовым приёмом.

Ни одного броска Овечкина

«Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» встретились в третий раз за месяц с небольшим. Все матчи принципиальных соперников в «гладком» сезоне-2019/20 пришлись на конец регулярного чемпионата. В феврале команды обменялись победами. Причём если старожил «пингвинов» Евгений Малкин продолжил исправно пополнять свой бомбардирский счёт, то капитан «столичных» Александр Овечкин не мог забить «Питтсбургу» в четырёх играх подряд. Победный матч на чужой площадке стал для россиянина пятым безголевым.

Обе команды пережили в феврале неудачную полосу. У «Вашингтона» была серия из четырёх поражений, которая прервалась как раз во встрече с «пингвинами». Те, в свою очередь, проиграли шесть матчей кряду. Тем не менее сейчас клубы борются за высокие места в таблице Восточной конференции. И те и другие мечтают получить преимущество своего льда в плей-офф.

По мнению Малкина, игры «Питтсбурга» и «Вашингтона» вызывают повышенный ажиотаж и в России, и в США. Нападающий предположил, что такое положение вещей длится с 2005 года, когда в команды одновременно пришли Сидни Кросби и Овечкин. Объясняя собственную высокую результативность в этих схватках, Малкин признался, что традиционно выкладывается против «столичных» на 110%.

«Играют две атакующие команды, и это всегда интересно и зрелищно. Особенно для противостояния в своём дивизионе. Поэтому каждый настраивается чуть-чуть серьёзнее, чем, может быть, на какой-то другой матч», — резюмировал он.

Малкин остался верен себе и вновь огорчил вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби. В середине третьего периода российский форвард в большинстве забросил 22-ю в сезоне шайбу с передач Патрика Хёрнквиста и Джейсона Цукера. Впрочем, многое к этому моменту уже было ясно. «Питтсбург» неудачно провёл первую 20-минутку, позволив гостям отличиться трижды. В каждом случае обошлось без баллов за результативность у российских игроков «Вашингтона».

Evgeni Malkin leads the Penguins with 36 points at home (14G-22A). pic.twitter.com/KPKiyiTyG8 — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 7, 2020

Перед матчем Овечкин объяснил частые в последнее время неудачи своего клуба слишком сложной игрой. По его словам, исполнители «столичных» неизменно принимают глупые решения на площадке, как только начинают слишком много обдумывать и изобретать.

«Мы должны понять, что нужно играть умно, но при этом просто», — дал свой рецепт капитан «Вашингтона».

Сам он, правда, выступил не слишком удачно. Всего лишь во второй раз в текущем сезоне Овечкин не произвёл ни одного броска по чужим воротам. В снайперской гонке россиянин по-прежнему имеет одинаковый показатель с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз» — по 47 голов. От седьмой строчки в списке самых забивающих игроков в истории НХЛ, которую занимает Майк Гартнер, россиянина всё так же отделяют три шайбы.

Как бы то ни было, наставление лидера благотворно подействовало на «Кэпиталз». Очень старался их новичок Илья Ковальчук. Россиянин не пополнил свою очковую копилку, но запомнился мощнейшим силовым приёмом против Брэндона Танева. Сыграл он суммарно 12 минут и 57 секунд. Это один из худших показателей у «Вашингтона».

70 очков Малкина

У «Питтсбурга» были шансы вернуться в игру. Однако удача оказалась не на их стороне. В конце второго периода хозяева получили право на буллит. Вышедший исполнять его Джаред Макканн со своей задачей не справился. А сразу же после второго перерыва Ник Дауд довёл дело до совсем комфортных для «Вашингтона» 4:0. Только после этого капитан «Пингвинз» Кросби размочил счёт, и следом его почин поддержал Малкин, которому пришлось утешаться личными достижениями.

Так, благодаря заброшенной шайбе он в 11-й раз в карьере достиг гроссмейстерской отметки в 70 баллов за сезон (22+48). У Кросби и Овечкина — столько же. Среди действующих хоккеистов больше сезонов с не менее чем 70 очками имеет лишь Джо Торнтон из «Сан-Хосе Шаркс».

Most 70-point seasons, active NHL players:



12 – Joe Thornton

11 – @emalkin71geno

11 – Sidney Crosby

11 – Alex Ovechkin #NHLStatspic.twitter.com/8b1lBVDbdO — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 7, 2020

Наставник «Питтсбурга» Майк Салливан доверил Малкину сыграть 21 минуту 37 секунд. Это второй показатель у нападающих команды после Кросби (21:53).

Окончательный результат на 54-й минуте с передачи Никласа Бекстрёма установил Ти Джей Оши. В зачёте Востока «Вашингтон» идёт вровень с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (по 89 очков), уступая по дополнительным показателям. А «Питтсбург» с 84 баллами опустился уже на седьмое место.