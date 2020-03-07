Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ
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Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли голы Никласа Бекстрёма, Рихарда Паника, Ти Джея Оши и Ника Дауда, оформившего дубль. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов провёл матч на скамейке запасных.

«Питтсбург» ответил голами Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Ранее сообщалось, что НХЛ закрыла журналистам доступ в раздевалки из-за коронавируса.

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