Фазель объяснил решение отменить женский ЧМ по хоккею в Канаде

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о решении отменить чемпионат мира 2020 года среди женских команд в Канаде из-за ситуации с распространением коронавируса.
Фазель объяснил решение отменить женский ЧМ по хоккею в Канаде
  • © Pascal Muller/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что IIHF отменила все женские международные соревнования 2020 года, включая чемпионат мира среди команд  дивизиона B, который должен был пройти с 12 по 18 апреля во Франции.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить