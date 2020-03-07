Фазель объяснил решение отменить женский ЧМ по хоккею в Канаде

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о решении отменить чемпионат мира 2020 года среди женских команд в Канаде из-за ситуации с распространением коронавируса.

«У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что IIHF отменила все женские международные соревнования 2020 года, включая чемпионат мира среди команд дивизиона B, который должен был пройти с 12 по 18 апреля во Франции.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.