Фазель объяснил решение отменить женский ЧМ по хоккею в Канаде
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«У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Он отметил, что IIHF отменила все женские международные соревнования 2020 года, включая чемпионат мира среди команд дивизиона B, который должен был пройти с 12 по 18 апреля во Франции.
Ранее сообщалось, что IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.