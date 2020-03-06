Дубль Овечкина, ассистентсткий хет-трик Панарина и 50-я передача Кучерова: как россияне провели игровой день в НХЛ

«Вашингтон» в драматичном матче лишь в овертайме уступил «Рейнджерс» (5:6), а одними из главных героев встречи стали российские хоккеисты. Александр Овечкин оформил дубль, Илья Ковальчук отметился голом и результативной передачей, а Артемий Панарин трижды ассистировал своим партнёрам. В других матчах игрового дня форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал очередные два очка, записав на свой счёт 50-й голевой пас в сезоне, а Евгений Малкин с 69 очками вышел на 16-е место в гонке бомбардиров.

Противостояние россиян

Как минимум для российских болельщиков главный матч игрового дня в НХЛ прошёл в Нью-Йорке, где местный «Рейнджерс» сражался с «Кэпиталз». Лидерами обоих коллективов по праву считаются отечественные хоккеисты, что они в очередной раз и доказали. Александр Овечкин записал на свой счёт две заброшенные шайбы, Илья Ковальчук отметился голом и результативной передачей, а Артемий Панарин трижды выступил в роли ассистента. В результате верх с минимальной разницей в счёте (6:5 ОТ) взяли гости, в составе которых одну из лучших встреч в карьере провёл Мика Зибанежад.

Шведский нападающий четырежды поражал ворота в основное время, а затем добавил ещё один точный бросок в овертайме, повторив достижение легендарного Сергея Фёдорова. В декабре 1996 года пента-трик россиянина позволил его «Детройту» одержать победу — причём также над «Вашингтоном».

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Однако успех Зибанежада не был бы возможен без непосредственного участия лучшего бомбардира «Рейнджерс» в текущем сезоне и ещё одного россиянина. Панарин и Бучневич по два раза выводили своего партнёра на ударную позицию, а Артемий помог отличиться ещё и Тони Дианджело, исполнив эффектный разрезающий пас. При этом его передачу в овертайме можно смело назвать произведением искусства. 10-й номер хозяев воспользовался замешательством соперников и одним действием отрезал всю оборону «Вашингтона». Мике не оставалось ничего, кроме как забить и прервать неудачную серию команды из трёх матчей.

Панарин записал на свой счёт уже 61 передачу в сезоне-2019/20 и обновил личный рекорд по этому показателю. В прошлом году он сделал на два голевых паса меньше. Что касается списка бомбардиров, то с 93 очками россиянин догнал Давида Пастрняка из «Бостона» и вышел на третье место в гонке за «Арт Росс Трофи». Всего на два балла его опережает Коннор Макдэвид (32 + 63) из «Эдмонтона», а возглавляет список проводящий феноменальный сезон форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль с 110 (43 + 67) баллами.

Бучневич отличился в четвёртой игре подряд и укрепился в статусе шестого лучшего бомбардира «Рейнджерс». В его активе 42 (15 + 27) очка, а от идущего пятым Криса Крайдера его отделяют всего три балла. С учётом травмы американца, у россиянина есть отличный шанс обойти его.

Эта встреча запомнилась также успешными действиями российских легионеров гостей — Овечкин и Ковальчук на двоих набрали четыре результативных балла. При этом если Александр выступил исключительно как снайпер, то Илья проявил себя в роли как завершителя, так и организатора атак.

Уже на восьмой минуте он вывел на бросок Карла Хагелина, а в середине второго периода оформил первый гол в свитере «Кэпиталз». Ковальчук вырвался из-за спин защитников и оставил не у дел вратаря. Стоит отметить, что на данный момент эта встреча стала для него самой удачной в составе «столичных». Он не только набрал два очка, но и покинул лёд с показателем полезности «+3».

Овечкин же вступил в игру в ключевой момент и буквально затащил «Кэпиталз» в овертайм. Сначала он открылся в «офисе» и забросил четвёртую шайбу коллектива, а за 53 секунды до финальной сирены вновь восстановил статус-кво. На этот раз он подкараулил отскок после дальнего щелчка Джона Карлсона и вновь вышел в лидеры спора снайперов НХЛ.

Овечкин оформил 47-й гол в сезоне и сравнялся с лидером гонки за «Морис Ришар Трофи» в лице Пастрняка. Кроме того, капитан «Вашингтона» сократил отставание от Майка Гартнера, занимающего седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина значится 705 точных попаданий, а у легендарного канадца на три больше.

Что касается вратарской дуэли, то Александр Георгиев и Илья Самсонов вряд ли могут записать себе в актив этот матч. Страж ворот «Рейнджерс» совершил 29 сейвов, а его визави — на четыре больше, но процент отражённых бросков у обоих составил менее 85%.

Бомбардирские свершения Кучерова

После небольшой передышки, взятой в игре с «Бостоном», российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче с «Монреалем» и помог команде одержать первую сухую победу за месяц.

Хоккеисты из Флориды отправили четыре безответных шайбы в ворота самого дорогого вратаря лиги Кэри Прайса. Зарабатывающий по $10,5 млн за сезон канадец сумел отразить лишь 19 бросков. В своём голевом эпизоде Никита организовал двухходовку с Патриком Маруном, которую сам же и завершил. Помимо этого россиянин также помог отличиться Виктору Хедману.

Таким образом, Кучеров набрал 82 (32 + 50) очка в 65 матчах и вышел на седьмое место в гонке бомбардиров. Лидер «Лайтнинг» обошёл Патрика Кейна из «Чикаго» и приблизился к Брэду Маршану из «Бостона». На счету канадца 85 (28 + 57) баллов.

Главным героем матча был признан Андрей Василевский. Голкипер «Тампы» отразил 32 броска и третий раз в сезоне оставил ворота в неприкосновенности. Но если по этому показателю он делит лишь седьмое место в лиге, то по числу побед уверенно удерживает лидерство. С ним в «рамке» коллектив взял верх 34 раза.

Также участником яркого эпизода стал защитник Михаил Сергачёв, ввязавшийся в драку с самим Ши Уэбером. Соперники обменялись несколькими ударами у борта, после чего россиянин проявил чудеса реакции и ушёл от мощнейшего правого кросса канадца, фактически переведя бой в партер. Защитник «Монреаля» сумел подняться на ноги и долгое время не унимался, но потом понял, что визави сильнее.

Две передачи Малкина и гол Проворова

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает демонстрировать организаторские способности, попутно помогая команде приходить в себя после неудачной серии из шести поражений подряд. Два дня назад «Пингвинз» взяли верх над «Оттавой», а на этот раз сломили сопротивление «Баффало».

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей, а Малкин записал на свой счёт две результативные передачи. Сначала он помог отличиться Маркусу Петтерсону в равных составах, а затем принял активное участие в реализации численного преимущества. Евгений выкатился из-за ворот и вложил шайбу в клюшку Патрика Хорнквиста. Швед не сплоховал.

Этот успех позволил Малкину набрать 69 (21 + 48) очков и сравняться по этому показателю с Джей Ти Миллером. Форвард «Ванкувера» занимает 16-ю строчку в рейтинге бомбардиров, но совсем скоро может опуститься ниже.

Удачную серию продлил и Иван Проворов. Защитник «Филадельфии» отличился в четвёртом матче подряд, и на этот раз выступил в роли снайпера. В первом периоде противостояния с «Каролиной» россиянин успел сыграть на добивании после собственного броска. Впоследствии гости так и не смогли прийти в себя, уступив со счётом 1:4. Стоит отметить, что для «Флайерз» этот успех стал восьмым подряд.

Проворов набрал 36 (13 + 23) очков в сезоне и укрепился в статусе лучшего бомбардира среди российских защитников. Его ближайшим преследователем является Сергачёв с 32 (9 + 23) баллами. Третью строчку занимает Дмитрий Орлов из «Вашингтона» с 26 (3 + 23) результативными действиями.