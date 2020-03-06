Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Вашингтон» в НХЛ, у Овечкина — дубль

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу хозяев — 6:5.

В составе местного коллектива пять шайб забросил Мика Зибанеджад, также гол в свой актив записал Тони Деанджело. Российский форвард команды Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами, а его партнёр по команде и соотечественник Павел Бучневич — одной.

У «Кэпиталз» дубль оформил Александр Овечкин, а также отличились Карл Хагелин, Илья Ковальчук и Гарнет Хэтэуэй. Ковальчук также сделал результативный пас, набрав два очка за игру.

Таким образом, «Нью-Йорк» прервал свою трёхматчевую серию поражений.

Ранее сообщалось, что два очка Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Монреаль Канадиенс» в НХЛ.