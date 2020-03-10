Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Сэйбрз» забили Виктор Олофссон и Джек Айкел. «Вашингтон» ответил шайбами Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. Евгений Кузнецов записал в свой актив результативную передачу, а Илья Ковальчук очков не набрал.

В серии буллитов победу «Баффало» принёс гол Доминика Кагуна.

Ранее сообщалось, что два очка Наместникова помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.