Два очка Наместникова помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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В рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
Два очка Наместникова помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Stan Szeto-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Эс-Эй-Пи Центре» в Сан-Хосе, завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Колорадо» забросили Натан Маккиннон, Владислав Наместников, Габриэль Ландеског и Йоонас Донской. У хозяев отличились Джо Торнтон, Мелькер Карлссон и Ноа Грегор.

Российский форвард гостей Владислав Наместников отметился голом и результативной передачей. Его партнёры по команде Валерий Ничушкин и Владислав Каменев, а также защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кучеров и Сергачёв отметились результативными передачами в матче НХЛ с «Детройтом».

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