Кучеров и Сергачёв отметились результативными передачами в матче НХЛ с «Детройтом»

Российские нападающий и защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв набрали очки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Во втором периоде Кучеров и Сергачёв отметились результативными передачами в эпизоде с голом Брейдена Пойнта, благодаря которому «Тампа» сравняла счёт. Ранее сообщалось, что шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон Брюинз» в НХЛ.