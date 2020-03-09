Кучеров и Сергачёв отметились результативными передачами в матче НХЛ с «Детройтом»

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Российские нападающий и защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв набрали очки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Во втором периоде Кучеров и Сергачёв отметились результативными передачами в эпизоде с голом Брейдена Пойнта, благодаря которому «Тампа» сравняла счёт.

Ранее сообщалось, что шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон Брюинз» в НХЛ.

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