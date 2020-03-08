Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Тампе» принесли шайбы Энтони Чирелли, Седрика Пакетта, Алекса Киллорна, Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва, также записавшего в свой актив голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

За «Бостон» забили Чарли Макэвой, Шон Курали и Давид Пастрняк.

Ранее сообщалось, что гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ.