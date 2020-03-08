Гол Кучерова, два очка Сергачёва и возвращение Шестёркина после аварии: как россияне провели игровой день в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил 33-ю шайбу в сезоне, а его партнёр по команде Михаил Сергачёв набрал два очка и наряду с Андреем Василевским стал одной из главных звёзд матча с «Бостоном». Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич записал на свой счёт две голевые передачи, а голкипер Игорь Шестёркин провёл первую встречу после ДТП. Чем запомнились выступления россиян в минувший игровой день НХЛ — в материале RT.

Противостояние Панарина и Гусева

Для российских болельщиков одно из центральных противостояний игрового дня НХЛ прошло в Нью-Йорке, где местный «Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси». Подопечные Дэвида Куинна продолжают борьбу за выход в плей-офф и отчаянно нуждаются в очках, тогда как их противники находятся в числе четырёх худших коллективов лиги. Тем не менее Никита Гусев и компания неожиданно взяли верх — 6:4. Это поражение стало для «Рейнджерс» четвёртым в пяти последних встречах. Лидер нью-йоркского клуба Артемий Панарин провёл не самый яркий матч и не отметился результативными действиями, в то время как другие отечественные спортсмены выступили более успешно.

В частности, это касается Гусева, который в начале второго периода возглавил наступление своей команды и вновь показал, что является отличным распасовщиком. Никита сделал передачу на неприкрытого Фредрика Клэссона, которому оставалось лишь «расстрелять» голкипера противника.

Для российского нападающего эта передача стала 31-й в сезоне, что вкупе с 12 шайбами помогло ему укрепиться в статусе второго лучшего бомбардира «Нью-Джерси». По данному показателю его превосходит лишь Кайл Палмиери (20 + 25), оформивший дубль в дуэли с «Рейнджерс».

Стоит отметить, что с первых минут в «рамке» хозяев появился Игорь Шестёркин, около двух недель назад получивший травмы в ДТП. И, судя по первому матчу после возвращения на лёд, авария явно сказалась на его выступлении. До этого инцидента россиянин был первым вратарём команды и проводил одно уверенное выступление за другим, но на этот раз он был не так безошибочен. За два периода Шестёркин отразил всего 18 (78,3%) бросков и пропустил пять шайб. Большая их часть стала следствием крайне неудачной игры хозяев в обороне, но как минимум в одной был виноват лично Игорь. На седьмой минуте матча он не среагировал на хитрый наброс в исполнении Палмиери с нулевого угла и увидел красный свет за своими воротами.

В заключительной 20-минутке Шестёркина сменил ветеран Хенрик Лундквист, но его усилий не хватило для того, чтобы спасти синерубашечников от поражения. Швед сделал пять сейвов, но «Девилз» забросили свою шестую шайбу в пустые ворота. Хозяева же только четыре раза огорчили Маккензи Блэквуда. И если Панарин не отметился баллами за результативность, то Павел Бучневич записал на свой счёт две передачи. Сначала он ассистировал лучшему снайперу коллектива Мике Зибанежаду, а затем принял участие в комбинации, завершившейся голом Грега Маккегга.

Это позволило Бучневичу набрать 44 (15 + 29) очка и установить свой лучший результат в карьере по данному показателю. До настоящего момента самым успешным для него оставался сезон-2017/18, по итогам которого он записал на свой счёт 14 шайб и 29 передач.

Гол Кучерова и два очка Сергачёва

С точки зрения турнирного положения главный матч игрового дня прошёл в Бостоне, где «Брюинз» принимал «Тампа-Бэй». До этого матча хозяева имели в своём активе 98 очков и возглавляли гонку за Президентским кубком, а «Лайтнинг» отставал от них на девять баллов и был главным преследователем. Но подопечным Джона Купера удалось в третий раз в сезоне взять верх над шестикратными чемпионами НХЛ и сократить отставание.

Главным героем матча стал Михаил Сергачёв. Защитник гостей провёл на льду 28 минут и в четвёртый раз в сезоне набрал два очка. В первом периоде он стал автором заброшенной шайбы, а в третьем проявил себя в роли диспетчера. Благодаря этому в его послужном списке стало 34 (10 + 24) балла, что позволило ему приблизиться к своему лучшему результату в заокеанской карьере. В прошлом году он отметился 40 (9 + 31) баллами по ходу регулярки.

Примечательно, что гол он оформил в меньшинстве. В течение 62 секунд хоккеисты «Тампы» дважды оставили не у дел Туукку Раска, играя в неполном составе. Сначала после сольного прохода отличился Энтони Сирелли, а затем Сергачёв прошил сетку эффектным кистевым броском.

Гости взяли верх со счётом 5:3, а своих персональных поклонников порадовали и другие отечественные спортсмены. Андрей Василевский отметился 35 сейвами и был признан третьей звездой матча, а Никита Кучеров забросил 33-ю шайбу в сезоне. Он обошёл Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и Артемия Панарина и взобрался на десятую строчку в списке снайперов. Что касается спора бомбардиров, то в нём форвард занимает уже седьмое место с 83 очками.

Возвращаясь к событиям матча, уже в первом периоде лидер обороны «Лайтнинг» Виктор Хедман получил травму, из-за чего отыграл лишь 4,5 минуты. А во втором периоде на льду произошла массовая драка. Судьи ошибочно не зафиксировали взятие ворот гостей, что стало причиной конфликта. Его начали Патрик Марун и Здено Хара, после чего потасовку на льду поддержали другие представители игровых пятёрок. При этом больше преуспели флоридцы, выигравшие как минимум в двух очных дуэлях.

Также удачным этот игровой день стал для нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Молодой форвард прервал серию из трёх сухих встреч и отметился двумя результативными передачами в противостоянии с «Айлендерс» (3:2 ОТ). В третьем периоде он ассистировал Джоэлу Эдмундссону, а в овертайме помог отличиться Винсенту Трочеку.

Свечников набрал 60 (24 + 36) очков и вышел на 34-е место в споре бомбардиров. Он сравнялся с Давидом Перроном из «Сент-Луиса» и Мэттью Ткачуком из «Калгари». При этом от 30-й строчки его отделяет всего один балл.