Грузинская спортсменка отобралась на девятую подряд Олимпиаду, установив рекорд

Многократная чемпионка мира по пулевой стрельбе 50-летняя Нино Салуквадзе квалифицировалась для участия в ОИ-2020 в Токио, которые станут для неё девятыми подряд.

Отобравшись на девятую Олимпиаду, грузинка Нино Салуквадзе установила рекорд. Ранее в женском спорте никто не принимал участие в более чем восьми Играх.

Впервые 50-летняя спортсменка выступила в Сеуле-1988 в составе сборной СССР. Тогда Салуквадзе завоевала золото в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов.