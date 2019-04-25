Грузинская спортсменка отобралась на девятую подряд Олимпиаду, установив рекорд

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Многократная чемпионка мира по пулевой стрельбе 50-летняя Нино Салуквадзе квалифицировалась для участия в ОИ-2020 в Токио, которые станут для неё девятыми подряд.
Грузинская спортсменка отобралась на девятую подряд Олимпиаду, установив рекорд
  • Reuters

Отобравшись на девятую Олимпиаду, грузинка Нино Салуквадзе установила рекорд. Ранее в женском спорте никто не принимал участие в более чем восьми Играх.

Впервые 50-летняя спортсменка выступила в Сеуле-1988 в составе сборной СССР. Тогда Салуквадзе завоевала золото в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов.

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