Грузинская спортсменка отобралась на девятую подряд Олимпиаду, установив рекорд
- Reuters
Отобравшись на девятую Олимпиаду, грузинка Нино Салуквадзе установила рекорд. Ранее в женском спорте никто не принимал участие в более чем восьми Играх.
Впервые 50-летняя спортсменка выступила в Сеуле-1988 в составе сборной СССР. Тогда Салуквадзе завоевала золото в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов.