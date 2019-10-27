«Еду в Токио за медалью»: 44-летняя гимнастка Чусовитина намерена завершить карьеру после ОИ-2020

Легендарная советская и узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о желании побороться за награды Олимпиады-2020 в Токио. Эти соревнования станут для неё восьмыми подряд, после чего она намерена завершить карьеру. За почти 30 лет выступлений уроженка Бухары несколько раз меняла спортивное гражданство, однако её главной мечтой по-прежнему остаётся завоевание олимпийской медали для родного Узбекистана.

Оксана Чусовитина объявила о своём желании завершить спортивную карьеру. Рекордсменка среди гимнасток по числу Олимпийских игр, в которых она принимала участие, призналась, что соревнования 2020 года в Токио станут для неё последними в карьере.

«Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из большого спорта, не буду активным атлетом. Буду помогать и делать всё для развития детского и юношеского спорта в Узбекистане... Думаю, что приеду на Кубок Воронина в Пензу, потому что там мои друзья. Каждый год выступаю на этих соревнованиях, а остальные старты в этом сезоне я отменила», — призналась Чусовитина ТАСС.

Карьеру 44-летней гимнастки можно смело считать уникальной. Когда речь идёт о спортивном долголетии, данная дисциплина вряд ли сразу придёт на ум. Напряжённые тренировки, строгий режим, плотный график, высокая конкуренция за место в сборной — со всем этим представителям этого вида спорта приходится сталкиваться с самых юных лет, что делает их профессиональный век крайне коротким. Попадание хотя бы на одну Олимпиаду уже считается крайне высоким достижением, что уж говорить об успешной борьбе за это право на протяжении нескольких четырёхлетних циклов.

Что касается Чусовитиной, то за почти 20-летний период она успела выступить за сборные СССР, Германии и Узбекистана, стать чемпионкой Олимпийских игр в Барселоне и трёхкратной обладательницей золотых медалей мировых первенств, тем самым снискав уважение и любовь множества болельщиков по всей планете и став примером для подражания сразу для нескольких поколений.

Однако главное достижение уроженки Бухары — участие в семи Олимпиадах подряд, с 1992 по 2016 год. На данный момент ни одной из гимнасток не удавалось превзойти этот официально зафиксированный рекорд. Сделать это попытается сама Чусовитина уже в 2020 году в Токио. Первый и один из самых важных шагов на этом пути она уже сделала, отобравшись на соревнования по итогам чемпионата мира, проходившего с 4 по 13 октября в Штутгарте. Сразу после этого спортсменка объявила о том, что намерена выступить на своих восьмых олимпийских играх.

Однако гимнастка, не раз демонстрировавшая силу характера не только в зале, но и за его пределами, не намерена ехать в Японию в роли статистки. Об этом она рассказала после шоу Алексея Немова «Легенда спорта», для участия в котором приехала в Москву.

«Чувствую радость, что я отобралась, чемпионат мира был морально тяжёлым. После того, как ошиблась на втором прыжке, настроение совсем упало. Но надо было продолжать и квалифицироваться на Олимпиаду многоборьем. Рада, что у меня это получилось. Не просто хочу участвовать, а готовлю сложные прыжки и, конечно, еду в Токио за медалью», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

Оксана впервые вошла в состав сборной СССР в 1990-м. Спустя год она уже стояла на верхней ступени пьедестала почёта чемпионата мира в Индианаполисе, спустя два — держала в руках золотую медаль командного первенства на Олимпиаде в Барселоне. На тот момент Советский союз уже прекратил своё существование, и юной спортсменке пришлось искать для себя новое место. Выбор был сделан в пользу родного Узбекистана, который она отказалась покидать, несмотря на уговоры родных. Свою роль сыграл и тот факт, что в российском коллективе для неё не нашлось свободного места.

В составе новой команды она трижды выступила на Олимпийских играх — в Атланте, Сиднее и Афинах, однако повторить успех 1992 года ей так и не удалось. Тем не менее она принимала участие в первенствах планеты и Азиатских играх, регулярно пополняя свою коллекцию новыми призовыми местами. Её коронной дисциплиной стал опорный прыжок, в рамках которого она впервые в истории исполнила сальто вперёд, согнувшись, с поворотом на 360° и сальто вперёд, прогнувшись, с поворотом на 540°.

В 2002 году в судьбе Чусовитиной произошла драма. У её трёхлетнего сына Алишера была диагностирована лейкемия. Оставаться в Узбекистане не представлялось возможным, так как местная медицина на тот момент не могла предоставить соответствующее лечение. Гимнастка вместе с супругом, двукратным призёром Азиатских игр в греко-римской борьбе Баходиром Курбановым, переехала в Германию, где ребёнок имел возможность пройти жизненно необходимый курс химиотерапии.

На тот момент она уже на протяжении нескольких лет являлась членом спортивного клуба в Кёльне, поэтому на её профессиональной карьере смена места жительства не оказала негативного влияния. Напротив — стала для неё новым этапом. Гимнастка приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Германии. По её собственному признанию, таким образом она хотела отблагодарить страну, которая дала её сыну второй шанс.

На момент официального перехода в бундестим Чусовитиной было уже за 30. Стали обостряться травмы, пошли разговоры о том, что она не выдержит конкуренции со стороны более молодых гимнасток. Однако всё это лишь раззадоривало спортсменку. Она никогда не думала о рекордах, однако всё ещё чувствовала в себе силы продолжать этот путь.

И её упорство вновь окупилось в 2008 году, когда гимнастка завоевала серебро в Пекине. Тем не менее ей было уже непросто рассчитывать на высшие места крупных международных соревнований, и после Олимпийских игр в Лондоне она заявила, что планирует завершить карьеру и попробовать себя на тренерском поприще. Однако этого не произошло.

В 2012 году Чусовитина вернулась в национальную команду Узбекистана и выразила намерение вновь побороться за олимпийские медали в Рио-де-Жанейро. Занять призовое место ей не удалось, но для легендарной спортсменки пришло время рекордов иного характера. В возрасте 41 года и двух месяцев она стала самой возрастной гимнасткой в истории Олимпиад. Кроме того, ни одной из представительниц её вида спорта не удавалось отобраться на семь Игр подряд.

По словам Чусовитиной, Токио-2020 станет для неё последним соревнованием в качестве действующей спортсменки. Однако она не намерена покидать гимнастику и рассчитывает и дальше помогать развитию этого спорта в Узбекистане.

«Сейчас всё нравится, получается. Буду ходить, пока зал не запрут на ключ. А вообще у меня есть мечта — медаль за Узбекистан на Олимпиаде. И я иду к ней. Если бы не попробовала, очень сильно жалела бы. Поэтому прикладываю усилия к осуществлению мечты, первый шаг сделан. А дальше — как получится», — цитирует гимнастку «Спорт-Экспресс».

Если Чусовитина поедет в Токио, она станет 11-й спортсменкой в истории, на счету которой будет значиться выступление на восьми Олимпиадах. Рекордсмен по этому показателю — представитель конного спорта, канадец Иан Миллер, в активе которого десять Игр. Второе место делят между собой австрийский яхтсмен Хуберт Раудашль и советско-латвийский стрелок из пистолета Афанасий Кузьмин.