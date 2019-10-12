Гимнастка Чусовитина выступит на восьмой подряд Олимпиаде

44-летняя гимнастка Оксана Чусовитина квалифицировалась на Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые станут для неё восьмыми в карьере.

«Наконец-то могу сообщить официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать всем вам огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы сделали это вместе», — написала Чусовитина в Instagram.

Спортсменка, специализирующаяся на опорном прыжке, выступала на Олимпиадах в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Чусовитина выступала под флагами СССР и Германии, а в настоящее время представляет Узбекистан.

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