Исинбаева высказалась о возможном отстранении России от ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала возможное отстранение России от Олимпиады 2020 года в Токио.

«Я по жизни оптимист. Как и все вы, буду верить в лучшее. Но нельзя терять бдительности, надо готовиться к любому исходу», — приводит слова Исинбаевой Sport24.

По её словам, она не будет прогнозировать развитие ситуации, но ей бы хотелось, чтобы сборная России выступила на Олимпийских играх под своим флагом.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассчитывает, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика.