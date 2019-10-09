«Это была борьба нервов»: мужская сборная России впервые выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командное многоборье на чемпионате мира. Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Давид Белявский в сумме набрали 261,726 балла и превзошли предыдущих чемпионов — китайцев. При этом перед заключительными видами российские гимнасты уступали соперникам, однако на последнем снаряде китайские спортсмены допустили помарки, которые стоили им золотых медалей.

Серебро россиянок и невероятная борьба в мужском финале

Первые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике традиционно были разыграны в многоборье. Накануне весьма успешно выступили россиянки. Им удалось занять второе место, пропустив вперёд лишь команду США. В среду, 9 октября, вступить в бой предстояло мужчинам, и на них возлагались самые серьёзные надежды.

Ещё в прошлом году россияне, как никогда, были близки к тому, чтобы впервые в истории завоевать золото командного многоборья на первенстве планеты, но обидно уступили китайцам. Причём роковую ошибку тогда допустил Артур Далалоян. Но впоследствии он исправился и стал двукратным чемпионом мира, в том числе заняв первое место в индивидуальном многоборье.

Спустя год российская команда, в которую вошли Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович, и Давид Белявский, намеревалась вновь бросить вызов непобедимым китайцам. И уже в квалификации отечественные спортсмены сумели занять первое место и ненамного опередить гимнастов из Поднебесной. Россия набрала 259,928 балла, Китай — 258,354. Третье место неожиданно заняла молодая японская команда.

В финале всё внимание болельщиков в Штутгарте было приковано к противостоянию Китая и России. Представители Поднебесной начали соревнования гораздо лучше. Они выполняли практически все упражнения идеально и просто не оставляли шансов соперникам.

Отечественные гимнасты, напротив, нервничали и допускали ошибки. На коне не лучшим образом выступил опытный Белявский, для которого данное первенство планеты стало восьмым в карьере. Да и Нагорный со Стретовичем получили достаточно скромные оценки. На кольцах помарку допустил ещё один опытнейший гимнаст Аблязин, пятикратный призёр Олимпийских игр.

Таким образом, перед брусьями россияне уступали китайцам уже около полутора баллов, и это, мягко говоря, было неплохим подспорьем для соперников. При этом данный вид является для представителей Поднебесной эталонным. Вдобавок тут же допустил ошибку один из лидеров команды — Далалоян.

В тяжёлый момент россияне могли сломаться и смириться с поражением, но сумели собраться. Китайцы же дрогнули, поняв, что главный преследователь рук не опустил, и начали совершать ошибки.

В результате всё решилось в последнем виде — перекладине. Россияне выступили великолепно, не допустив ошибок, несмотря на колоссальное напряжение. А вот азиаты начали терять имеющееся у них преимущество. Последним к перекладине подошёл Нагорный. Зал от напряжения замолчал.

В наступившей тишине Никита идеально выполнил комбинацию. После объявления оценок стало понятно, что наши гимнасты наконец сделали то, что не удавалось ещё никому в истории российской спортивной гимнастики — выиграли чемпионат мира в командном многоборье. Россия в итоге набрала 261,726 балла по сумме всех упражнений, а Китай — 260,729 очка. Третьими неожиданно стали японцы (258,159). Что же касается отечественной спортивной гимнастики, то в последний раз победу в данном виде на ЧМ одерживала ещё советская команда в 1991-м.

«Я наконец дожил до этого момента»

Отечественные спортсмены, несмотря на историческую победу, просто не могли радоваться по-настоящему — все силы они оставили на спортивных снарядах. Нагорный даже признался, что в преддверии финала командного многоборья до двух ночи не мог заснуть из-за волнения.

«Я не смотрел оценки китайцев. Болел за наших, даже голос сорвал, но китайцев не видел, поскольку нужно было настраиваться, я выступал последним, и от меня всё зависело. А вчера перед сном, наверное, раз 400 выполнил комбинацию у себя в голове, не мог заснуть до двух часов ночи, ведь знал, что буду идти последним. Это не передать словами, просто надо было выходить и делать», — приводит слова спортсмена ТАСС.

В свою очередь, Далалоян признался, что ждал этого момента весь последний год. Теперь в активе Артура значится сразу три золотых медали первенств планеты, а ведь нынешний чемпионат мира только начался.

«Целый год мне не удавалось спокойно спать, потому что я жил этой медалью, каждый тренировочный день думал только о ней, ведь год назад нам доли тысячных балла не хватило, чтобы занять первое место. Как раз в тот день я ошибся, китайцы нас опередили, поэтому на протяжении года была мотивация выйти и сделать, потому что в следующем году Олимпийские игры», — заявил Далалоян.

Особенно важным это золото стало для ветеранов российской сборной Аблязина и Белявского, которые уже выиграли немало, но в Штутгарте сумели вписать свои имена в историю.

«Мне кажется, у нас у всех очень разные эмоции, потому что для меня, допустим, это восьмой чемпионат мира, я очень долго к этому шёл и наконец-то дожил до исторического момента, мы радуемся всей командой. Это самая престижная награда, мы начали ликовать ещё до объявления результатов, так как знали, сколько нужно получить Никите, и видели, как он всё сделал», — подчеркнул Белявский.

Не выдерживали напряжения и тренеры российской сборной. В частности, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко назвала финал «борьбой нервов».

«Умирала» уже перед перекладиной, ясно было, что победит тот, у кого выдержат нервы. Это была не борьба комбинаций, а борьба нервов, и ребята выстояли. То, что они выиграли психологическую борьбу, заставляет ещё больше ими гордиться. Мы знаем, что китайцы начинают ошибаться, когда к ним плотно подходишь, и здесь было важно выстоять. Но мы были уверены, что мальчишки выстоят, посмотрите, какие у нас ребята», — радовалась Родионенко.