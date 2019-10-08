Российские гимнастки выиграли серебро в командном многоборье на ЧМ

Короткая ссылка
Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.
Российские гимнастки выиграли серебро в командном многоборье на ЧМ
  • Ангелина Мельникова / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Российская команда в составе Ангелины Мельниковой, Лилии Ахаимовой, Анастасии Агафоновой, Александры Щеколдиной и Дарьи Спиридоновой по итогам своего выступления набрала 166,529 балла.

Победу одержали представительницы США — 172,330 балла. Тройку призёров замкнули гимнастки из Италии с результатом 164,796 балла.

Ранее сообщалось, что американская гимнастка по-русски пожелала удачи Мельниковой на предстоящем ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить