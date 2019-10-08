Российские гимнастки выиграли серебро в командном многоборье на ЧМ
- Ангелина Мельникова / © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Российская команда в составе Ангелины Мельниковой, Лилии Ахаимовой, Анастасии Агафоновой, Александры Щеколдиной и Дарьи Спиридоновой по итогам своего выступления набрала 166,529 балла.
Победу одержали представительницы США — 172,330 балла. Тройку призёров замкнули гимнастки из Италии с результатом 164,796 балла.
Ранее сообщалось, что американская гимнастка по-русски пожелала удачи Мельниковой на предстоящем ЧМ.