Российские гимнастки выиграли серебро в командном многоборье на ЧМ

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.

Ангелина Мельникова / © Алексей Филиппов

РИА Новости

Российская команда в составе Ангелины Мельниковой, Лилии Ахаимовой, Анастасии Агафоновой, Александры Щеколдиной и Дарьи Спиридоновой по итогам своего выступления набрала 166,529 балла. Победу одержали представительницы США — 172,330 балла. Тройку призёров замкнули гимнастки из Италии с результатом 164,796 балла. Ранее сообщалось, что американская гимнастка по-русски пожелала удачи Мельниковой на предстоящем ЧМ.